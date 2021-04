Zuschauer-Rückkehr in England : Das große Experiment mit den Fans

Lange gab Großbritannien in der Coronavirus-Pandemie ein schlechtes Bild ab. Bis heute sind in dem Land rund 127.000 Infizierte gestorben. Aber seit die Behörden im Eilverfahren verschiedene Impfstoffe freigegeben haben und die Bevölkerung mit rasanter Geschwindigkeit immunisiert wird, blickt so mancher auf dem europäischen Festland fast schon neidisch auf die Insel.

Angesichts beständig sinkender Infektionszahlen treten an diesem Montag in England weitere Lockerungen der Maßnahmen gegen eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus in Kraft. In diesem Zuge will die konservative Regierung um Premierminister Boris Johnson nun auch beim Sport vorangehen: Schon in den kommenden Wochen werden Profisport-Ereignisse erstmals seit langem wieder vor Zuschauern stattfinden.