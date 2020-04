Debatte um Premier League : „Wie viele Menschen müssen sterben?“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Für den 45-Jährige müsse der gesundheitliche Aspekt an erster Stelle stehen. Viele Spieler der Premier League würden zudem an Asthma oder Diabetes leiden und damit ein besonders hohes Risiko eingehen. „Wie viele Menschen rund um die Premier League müssen sterben, bevor die Premier League ungenießbar wird? Einer? Ein Spieler? Wenn ein Mitglied des Funktionsteams auf der Intensivstation liegt? Ein wie hohes Risiko gehen wir ein? Die Diskussion ist rein wirtschaftlich“, sagte Neville.

Fifa-Amtsarzt Michel D'Hooghe hatte am Dienstag empfohlen, dass der Fußball aus medizinischer Sicht bis September ausgesetzt werden solle. Die Premier League plant ihren Spielbetrieb aber im Juni wiederaufnehmen. „Ich spreche als Arzt, ich muss nicht als Organisator von Spielen sprechen, aber im Moment wäre ich von meinem medizinischen Standpunkt her sehr skeptisch“, sagte der Belgier in einem Gespräch mit der BBC.

Auch die Politik hatte sich zuletzt aufgeschlossen gezeigt, sollte das Virus bis dahin unter Kontrolle sein. Der Vorschlag von D'Hooghe laute daher: „Wenn es möglich ist, vermeiden Sie es, in den kommenden Wochen Wettbewerbsfußball zu spielen. Versuchen Sie, für den Start eines guten Wettbewerbs in der nächsten Saison vorbereitet zu sein.“ Ohne vorhandenen Impfstoff gebe es „ein Risiko, und es ist kein Risiko mit geringen Konsequenzen“, sagte D'Hooghe weiter: „Es kann Konsequenzen von Leben und Tod haben.“ Deswegen bitte er alle, „sehr vorsichtig“ zu sein vor der Entscheidung über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs.

Wichtig sei es aus hygienischen Gründen zukünftig auch, endlich das Spucken auf dem Spielfeld zu unterbinden – denn das sei „eine echte Gefahr“, und in anderen Sportarten weit weniger verbreitet. In England sind einige Teams in dieser Woche bereits wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Spieler und Staff sollen in nächster Zeit zur Sicherheit im großen Stil auf Corona getestet werden. Medienberichte zufolge sollen dafür rund 26.000 Tests zur Verfügung stehen. Mit mehr als 21.000 Toten infolge einer Covid-19-Erkrankung ist das Vereinigte Königreich von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen.

Der Schweizer Profifußball läuft derweil wieder an. Vom 8. Juni an dürfen Fußballspiele stattfinden, allerdings ohne Zuschauer. Möglich wird das, weil die Regierung die Corona-Maßnahmen am Mittwoch schneller gelockert hat als geplant. Mit den Geisterspielen können dann auch die seit März unterbrochenen Meisterschaften der Swiss Football League fortgesetzt werden. Großveranstaltungen mit Publikum wird es aber den ganzen Sommer hindurch nicht geben. Dazu gehört auch das geplante Leichtathletik-Meeting der Diamond-League-Serie in Lausanne am 20. August.