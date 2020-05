Deutliche Worte von Rüdiger : „Dann haben wir ein größeres Problem“

Nationalspieler Antonio Rüdiger warnt vor einer möglicherweise verfrühten Rückkehr des Profifußballs in die Normalität. Im Falle einer möglichen Gefahr für die Gesundheit „weiterzuspielen und zum Alltag überzugehen, wenn du weißt, dass andere Menschen auf der Welt irgendwo sterben: Mit meinem Gewissen könnte ich das nicht vereinbaren. Ich will, dass alle gesund bleiben“, sagte Rüdiger in der ZDF-Sportreportage (Sendetermin Sonntag).

Sollte die Saison in der englischen Premier League vorzeitig abgebrochen werden müssen, hätte der Profi des FC Chelsea kein Problem mit einer Meisterschaft für den FC Liverpool und seinen Trainer Jürgen Klopp am grünen Tisch. „Meinetwegen können sie Liverpool die Meisterschaft geben, sie haben es verdient“, sagte er: „Sie haben eine super Saison gespielt, führen mit was weiß ich wie vielen Punkten, sie würden das Ding sowieso gewinnen – also gebt ihnen diesen Titel!“

„Es geht um den Menschen“

Die reichste Liga der Welt hofft auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Juni. Er wünsche sich, dass die Lage sich bis dahin verbessert habe, meinte Rüdiger. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, „ist die Gefahr, dass vielleicht eine zweite Welle auf uns zukommt. Dann haben wir ein größeres Problem.“

Eine Sonderrolle für den Fußball lehne er ab, meinte Rüdiger. Es gehe auch „nicht darum, wer zuerst anfängt oder eine Einigung hinbekommt. Es geht um den Menschen“, betonte er: „Wenn alles passt und von der Politik, den Behörden das Okay kommt, es besteht keine Gefahr, dann können wir alle anfangen. Aber wenn eine Gefahr besteht, dass es wieder losgehen kann, ist die Frage, ob das Sinn macht.“

Derweil hat die Premier League ihren Klubs für die Rückkehr ins Training mit Gruppen offenbar strenge Auflagen gemacht. Liga-Direktor Richard Garlick soll laut Medienberichten allen Klubs ein siebenseitiges Dokument zugesandt haben. Darin soll etwa stehen, dass die Spieler Masken oder Schals tragen und Bälle sowie Eckfahnen ständig desinfiziert werden müssen. Zu den weiteren Vorschriften gehört, dass die Profis ihre Autos mindestens drei Plätze voneinander entfernt parken müssen, Massagen sind nur nach Genehmigung des Klubs möglich, Getränke erhalten die Profis ausschließlich an gewissen Abholpunkten.

Die penible Einhaltung der Vorschriften soll Voraussetzung dafür sein, dass die Liga wie geplant am 8. Juni den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. Die Politik trifft die Entscheidung darüber, zeigte sich aber zuletzt ähnlich wie in Deutschland aufgeschlossen. Auch der Zeitplan ist genau abgesteckt. Das Training dauert 75 Minuten, die Zeit zur Erholung beträgt 15 Minuten. 15 Minuten haben die Spieler Zeit für die Vorbereitung. Sobald sie in Aktion sind, dürfen sie nur noch zur Nutzung der Toiletten in die Kabinen. Allen Spielern, Trainern und Betreuern ist es untersagt, auf dem Gelände auszuspucken.

Die Liga will an diesem Freitag auf einer Versammlung ein erstes Fazit über die Einhaltung der Vorgaben ziehen, wenn die Pläne für den Neustart ausgearbeitet werden. Das Konzept beinhaltet auch, dass sich die Spieler 48 Stunden vor dem Training testen lassen müssen.