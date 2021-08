Community Shield : Man City verliert mit Grealish gegen Leicester

Aktualisiert am

Englands Meister Manchester City hat den ersten Titel dieser Saison verpasst. Gegen Leicester City verlor Guardiolas Team spät. 118-Millionen-Mann Jack Grealish kam in der zweiten Halbzeit.

Englands Fußballmeister Manchester City hat den erhofften ersten Titel der neuen Saison auch mit seinem neuen Millionen-Mann Jack Grealish verpasst. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola verlor am Samstagabend im traditionellen Community Shield gegen FA-Cup-Sieger Leicester City durch ein spätes Tor 0:1 (0:0).

Für den Treffer im ersten Spiel im Londoner Wembley-Stadion nach dem EM-Finale am 11. Juli sorgte Joker Kelechi Iheanacho, der früher bei Man City spielte, mit einem Foulelfmeter in der 89. Minute. Der Shield in Englands Fußballelite ist mit dem Supercup zwischen dem deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger vergleichbar.

Bei Man City saß 118-Millionen-Euro-Neuzugang Grealish zunächst auf der Bank. Guardiola, der wie sein Kollege Brendan Rodgers sechsmal wechseln durfte, brachte den von Aston Villa gekommenen englischen Nationalspieler in der 65. Minute als Joker. Dem 25-Jährigen, der einige gute Szenen hatte, fehlte in seinem ersten Pflichtspiel für seinen neuen Klub aber noch die Bindung zum Spiel. Englands neuer Liebling, der bei der EM auf den Spuren von David Beckham wandelte, war erst vor zwei Tagen gewechselt – Kosten: 100 Millionen Pfund (etwa 118 Millionen Euro).

Die erste große Chance für Man City vereitelte der dänische Nationalmannschafts-Torhüter Kasper Schmeichel: Bei einem Freistoß des nach der Pause ausgewechselten Ilkay Gündogan bewies der EM-Held der Dänen seine ganze Klasse und lenkte den Ball noch über die Latte. Auf der Gegenseite vergab Foxes-Torjäger Jamie Vardy vor der Pause die Riesenchance zur Führung.

Man City hatte mehr vom Spiel, insgesamt auch mehr Ballbesitz, aber keine zwingenden Chancen. Im Team von Leicester, dem Überraschungsmeister von 2016, spielte der ehemalige Freiburger Caglar Söyüncü in der Innenverteidigung eine solide Partie.