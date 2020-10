Krise vor dem Clásico : „Die Fußballblase in Spanien ist explodiert“

Es war immer das wichtigste Spiel der Saison, erinnert sich Joaquín Luna. Seit 1969 besucht der 61-Jährige die Heimspiele des FC Barcelona im Camp Nou. Nicht in jedem Fall boten die Begegnungen gegen Real Madrid so viel Theater wie die internationalen Medienereignisse von heute, aber Stars gab es immer, Cruyff bei Barça, Netzer und Breitner bei Real Madrid. Besonders verzückt hatte Luna, der heute für die katalanische Tageszeitung „La Vanguardia“ schreibt, Netzer, der schon 1972, damals noch mit Mönchengladbach, Barças Sommerturnier Gamper gewonnen hatte.

Zum internationalen Event mit den weltbesten Fußballspielern, den meisten akkreditierten Journalisten, den meisten Zuschauern, mehr als 90.000 jedes Jahr im Camp Nou, 80.000 im Bernabéu-Stadion und Millionen vor den Bildschirmen wurde der „Clásico“ aber erst in den jüngsten beiden Jahrzehnten. Selbst im fernen Guatemala sind die Straßen leer und die Sportbars voll, wenn Real Madrid und der FC Barcelona aufeinandertreffen. Unvergesslich die Szene, in der Leo Messi mit dem Tor zum 3:2 in der 93. Spielminute in Madrid noch das Spiel für Barça entscheidet, sich vor die Ränge stellt und sein Trikot, das er sich im Jubel noch vom Leib gerissen hat, mit ausgebreiteten Armen vor die Zuschauer hängt.