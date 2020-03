Sieg im Clásico : Real Madrid stößt Barcelona von Platz eins

Real Madrid hat den 180. Clásico in der spanischen Fußball-Liga, den 244. insgesamt, gewonnen und die Tabellenspitze erobert. Acht Spieltage vor Schluss nehmen die „Königlichen“ damit Kurs auf den ersten Meistertitel seit drei Jahren. Die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane setzte sich am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Barcelona 2:0 (0:0) durch und zog mit 56 Punkten an den Katalanen (55) vorbei.

Vinicius Junior brachte Real in der 71. Minute nach Zuspiel des deutschen Nationalspielers Toni Kroos in Führung, Mariano Diaz machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+2). Kroos, der bei der 1:2-Heimpleite im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch noch unerwartet auf der Bank gesessen hatte, kam für Real über die volle Distanz zum Einsatz und überzeugte nicht nur wegen seiner vorentscheidenden Vorbereitung. Die großen Chancen in der ersten Hälfte gehörten aber den Gästen, doch weder der französische Weltmeister Antoine Griezmann (21.) noch der Brasilianer Arthur (34.) oder Lionel Messi (38.) brachten den Ball im Tor unter. Real fokussierte sich vor allem auf die Defensive.

Vor den Augen von Madrids ehemaligem Superstar Cristiano Ronaldo, der das Spiel als Gast auf der Tribüne verfolgte, verhinderte Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen in der zweiten Hälfte zunächst die Führung für Real. Einen plazierten Schuss von Isco lenkte der 27-Jährige mit einer Glanzparade um den Pfosten (56.). Real übernahm nun die Kontrolle, gewann die Zweikämpfe und kam häufiger zum Abschluss. Einen Kopfball von Isco wehrte Gerard Pique noch auf der Linie (61.) ab, kurz darauf schoss Karim Benzema in seinem 500. Pflichtspiel für Real freistehend über das Tor (63.). Rund 20 Minuten vor dem Ende belohnte Vinicius die Angriffsbemühungen und schloss – von Barças Abwehrchef Pique abgefälscht – ins kurze Eck ab. Diaz sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung.

Für Real war es der erste Sieg im Clásico seit April 2016, im heimischen Bernabéu-Stadion datierte der letzte Sieg gegen Barcelona sogar aus dem Oktober 2014.