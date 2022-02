Frau für schwierige Fälle : Wie Cindy Parlow Cone den Fußball verändert

Aktualisiert am

New York

Man muss ihr nicht erzählen, welche Karrieremöglichkeiten der Fußball einem Mädchen bietet, das knapp 1,80 Meter groß und talentiert ist, furchtlos keine Kopfballchance auslässt und in einem Land wie den Vereinigten Staaten aufwächst. Sie hat es selbst erlebt. Cindy Parlow Cone stand bereits mit 17 Jahren in der amerikanischen Auswahl, die bei den Olympischen Spielen 1996 Gold gewann. Sie gehörte drei Jahre danach zu den Besten bei der Weltmeistermannschaft. Ihr Beitrag: viele Tore – oft per Kopfball.

Zu den Erinnerungen gehören allerdings auch herbe Episoden: darunter schwere Gehirnerschütterungen beim Zusammenprall mit anderen Spielerinnen, ein Mini-Schlaganfall und Langzeitfolgen wie Kopfschmerzen und Gleichgewichtsstörungen, die sie zwangen, vorzeitig ihre Karriere zu beenden.