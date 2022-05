Günter vor DFB-Pokalfinale : „Gute Arbeit wird belohnt“

Was muss der SC Freiburg im Duell mit RB auf den Platz bringen, um das Pokalfinale zu gewinnen – nach zwei Unentschieden gegen diesen Gegner in der zurückliegenden Bundesligasaison?

Wir müssen das zeigen, was uns in diesem Jahr ausgezeichnet hat. Natürlich ist es ein Endspiel mit allem Drum und Dran, aber trotzdem auch ein Spiel wie jedes andere, das wir gewinnen wollen wie so viele in dieser Spielzeit. Wir brauchen uns nicht ganz besondere Dinge vorzunehmen, sondern das mit Freude tun, was wir während der Saison getan haben. Es ist gut zu wissen, warum wir da stehen, wo wir sind. Jeder muss alles einbringen, was er hat. Dann bin ich der Überzeugung, dass wir als Sieger vom Platz gehen.