Comeback in England : Eriksen nach Herzstillstand zurück im Profifußball

Achteinhalb Monate nach seinem Herzstillstand bei der EM-Endrunde hat der dänische Nationalspieler Christian Eriksen in England sein Pflichtspiel-Comeback im Profifußball gegeben. Begleitet von lautstarkem Jubel und stehend dargebrachten Ovationen wurde der dänische Nationalspieler bei der Premier-League-Partie zwischen dem FC Brentford und Newcastle United in der 52. Minute eingewechselt. Dass die Gastgeber die sportlich wichtige Partie mit 0:2 (0:2) verloren, geriet im Londoner Community-Stadion fast zur Nebensache.

Joelinton (33. Minute) und Joe Willock (44.) trafen im Duell um den Klassenverbleib für Newcastle, das durch den Auswärtssieg am direkten Konkurrenten Brentford vorbeizog. Die „Bees“ mussten zuhause bereits ab der elften Minute in Unterzahl spielen, weil Josh Dasilva für ein hartes Foul die Rote Karte kassiert hatte. Sein letztes Premier-League-Spiel hatte Eriksen vor 766 Tagen für Tottenham Hotspur bestritten.

Zu Beginn der EM 2021 war er während des ersten Vorrundenspiels der dänischen Nationalmannschaft im heimischen Kopenhagen kurz vor der Halbzeit gegen Finnland wegen eines Herzstillstands zusammengebrochen. Noch auf dem Platz begannen die Ärzte mit dem Kampf um Eriksens Leben, ehe die Mediziner nach einer Stunde Entwarnung geben konnten. Tags darauf setzten die Ärzte dem Profi einen Herzschrittmacher ein.

Seinen Wunsch nach einer Fortsetzung seiner Karriere bei Inter Mailand konnte sich der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler allerdings nicht erfüllen. Die Regeln in Italien verbieten den Profivereinen aus Gründen des Gesundheitsschutzes den Einsatz von Spielern mit eingesetztem Defibrillator. Nach einer Rehaphase unterschrieb Eriksen in Brentford unter Trainer Thomas Frank, ein Landsmann, der den Spieler schon lange kennt.

Brentford hatte den erfahrenen Mittelfeldspieler behutsam aufgebaut und für seinen ersten Pflichtspieleinsatz für seinen neuen Klub vorbereitet. In mehreren Testspielen konnte sich Eriksen an das Topniveau wieder herantasten. Der 109-malige Nationalspieler will sich in Brentford noch für einen Platz in Dänemarks Kader für die WM-Endrunde in Qatar empfehlen, die im November und Dezember 2022 ausgespielt wird.

Im Parallelspiel am Samstag enttäuschte Manchester United am Samstag gegen Abstiegskandidat FC Watford. Das Team von Trainer Ralf Rangnick um den Cristiano Ronaldo kam beim Tabellenvorletzten nicht über ein 0:0 hinaus und muss zunehmend um einen Champions-League-Platz zittern. Applaus für Man United gab es vor dem Anpfiff, als Rangnick und die Spieler beider Mannschaften gemeinsam ein Schild mit einer Friedensbotschaft für die Ukraine hochhielten.

Vor dem Anpfiff der Partie zwischen dem abstiegsgefährdeten FC Everton und dem englischen Fußballmeister Manchester City kam es in Liverpool zu emotionalen Szenen. Viele Zuschauer hatten Transparente und Schilder ins Stadion Goodison Park mitgebracht, auf denen sie ihre Solidarität mit der Ukraine erklärten. Die Spieler von Man City trugen beim Warmmachen T-Shirts mit der Ukraine-Flagge und der Aufschrift „Kein Krieg“.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie der ukrainische Man-City-Profi Alexander Zinchenko mit den Tränen kämpfte, während über die Stadionlautsprecher das Lied „He Ain't Heavy, He's My Brother“ von der Gruppe The Hollies gespielt wurde. Eine der Zeilen in der Ballade von 1969 lautet: „His welfare is my concern, no burden is he to bear.“ (Sein Wohlergehen ist mir wichtig, er soll keine Last tragen.) Auch Everton-Profi Vitali Mykolenko war sichtlich bewegt.

Zinchenko hatte sich unter der Woche bei Instagram wütend über den Ukraine-Konflikt geäußert. „Mein Land gehört den Ukrainern und niemand wird es sich jemals aneignen können“, schrieb der 25-Jährige, der sein Instagram-Profil mit 1,6 Millionen Followern inzwischen nicht mehr öffentlich zugänglich macht.