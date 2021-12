Nach Zusammenbruch bei EM : Eriksen einigt sich mit Inter auf Vertragsauflösung

Ein halbes Jahr nach seinem Zusammenbruch bei der Fußball-Europameisterschaft hat sich der dänische Nationalspieler Christian Eriksen mit seinem Klub Inter Mailand auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Das gab der italienische Meister am Freitag bekannt. Zuvor hatte Tuttosport berichtet, dass sein Manager Martin Schoots mit Inter-Geschäftsführer Giuseppe Marotta die Details besprochen habe. Dem 29-Jährigen war nach dem EM-Drama ein Defibrillator eingesetzt werden, damit darf er in Italiens Serie A aber nicht spielen. Eriksen will seine Profikarriere in einem anderen Land fortsetzen.

Der Verein wünschte Eriksen alles Gute für die Zukunft. „Auch wenn sich heute die Wege von Inter und Christian trennen, wissen wir, dass unsere Verbindung stark und unzertrennlich sein wird, für immer. Die schönsten Momente, die Tore und Siege, die Umarmungen mit den Fans vor dem San Siro bei den Meisterfeiern: All das wird für immer in der schwarz-blauen Geschichte bleiben“, schrieb Inter.

Laut Tuttosport soll sich Eriksen im Januar im Giuseppe-Meazza-Stadion von den Fans verabschieden. Der Däne stand seit Januar 2020 bei dem lombardischen Verein unter Vertrag, der für ihn 27 Millionen Euro Ablöse gezahlt hatte. Eriksen kam für Inter 60-mal zum Einsatz und erzielte acht Tore.

Eriksen war am 12. Juni im ersten EM-Gruppenspiel der Dänen in Kopenhagen gegen Finnland zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Er entkam nur knapp dem Tod. Ohne Eriksen schafften es die Dänen später bis ins Halbfinale.

Zuletzt gab es Meldungen, wonach Eriksen Anfang Dezember in seinem Heimatland ein Aufbautraining in aller Heimlichkeit auf der Klubanlage seines ehemaligen Vereins Odense BK begonnen habe. Ein Sprecher des Klubs bestätigte das kurze Zeit später der dpa.