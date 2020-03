Corona-Pandemie : Fußball-Team „flüchtet“ aus Spanien – nach Wuhan

Als in Wuhan das Coronavirus ausbrach, blieben die Fußballspieler des einheimischen Klubs im Trainingslager in Spanien. Eineinhalb Monate später reisen sie zurück – weil es dort jetzt viel sicherer als in Europa ist.

Erst mussten die Spieler von Wuhan Zall wegen des Ausbruchs des Coronavirus in der Heimat eineinhalb Monate im spanischen Exil bleiben, nun kehren sie angesichts der steigenden Infektionszahlen in Europa schnell nach China zurück. Die Athleten sind am Samstag im Flughafen Pablo Picasso der südspanischen Stadt Málaga mit Schutzmasken in die Maschine gestiegen, berichtete die Fachzeitung „AS“. Von einer „Flucht“, wie einige Medien schrieben, wollte González aber nicht direkt sprechen. „Die chinesische Liga will im Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Und nach der Ankunft werden wir zunächst in Quarantäne gehen müssen. Deshalb müssen wir so schnell wie möglich zurück“, betonte er.

Kurios: Während die chinesischen Kicker ihr Trainingslager in Spanien verlängert hatten, nachdem in der Millionenmetropole Wuhan die ersten Infektionsfälle gemeldet worden waren, gilt die Heimat inzwischen als viel sicherer. „Das Problem ist jetzt hier", sagte der spanische Klubtrainer José González kurz vor dem Abflug. Während sich in China die Lage entspannt hat, ist Spanien nach Italien das von der Pandemie am stärksten betroffene Land Europas. Den ursprünglichen Plänen zufolge hatte Wuhan Zall nur zwischen Ende Januar und Mitte Februar in Spanien trainieren und spielen wollen. Aus Angst vor dem Sars-CoV-2-Virus und wegen der Aussetzung der chinesischen Superliga auf unbestimmte Zeit war man länger in Sotogrande rund 120 Kilometer südwestlich von Málaga geblieben. Derweil ist auch der Italiener Fabio Cannavaro, Chefcoach des chinesischen Erstligavereins Guangzhou Evergrande, nach einer mehrwöchigen Pause infolge der Coronavirus-Epidemie nach China zurückgekehrt, um das Training bei seinem Klub wieder zu leiten. Er muss sich aber zuvor noch einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen, danach kann er selbst wieder auf den Trainingsplatz. „China ist auf dem Weg, das Virus auszumerzen. Die Behörden sind sehr streng, damit es nicht wieder aus dem Ausland zurückkehrt. Denn jetzt ist Europa das Zentrum der Epidemie", sagte der frühere Abwehrspieler im Interview mit der Gazzetta dello Sport. Nach zwei Monaten rigoroser Maßnahmen sei China auf dem Weg zur Normalität. „Das ist eine positive Botschaft für den Rest der Welt. Man kann das Virus ausmerzen, man braucht dafür jedoch Strenge und eine gute Organisation. Man muss das chinesische Volk bewundern. 1,4 Milliarden Menschen haben begriffen, wie man sich verhalten muss, um sich zu retten", sagte der 46-Jährige, der 2006 in Berlin den WM-Titel errungen hatte. Mehr zum Thema 1/ Als im Januar die Epidemie in Wuhan ausgebrochen war, befand sich Cannavaro in China. Er selber sei immer wieder getestet worden. „Es war nicht einfach, ein derartiges Monster zu bekämpfen, da diese Pandemie einen Präzedenzfall darstellt", sagte Cannavaro. Der Gemeinschaftssinn, die fundamentalen Werte des Lebens hätten gesiegt, „große Opfer wurden geleistet. Die Lehre ist jetzt der Welt klar. In Italien haben wir sie gut begriffen und wir sind auf dem richtigen Weg. Das Verhalten der Mehrheit ist positiv", sagte der Fußballlehrer. Das Virus mache auch vor der Sportwelt nicht halt. Einige Profifußballer seien angesteckt worden. „Das Virus gefährdet jeden", warnte der Trainer. China denke jetzt an die Änderung des Zeitplans, die Meisterschaft wird laut Cannavaro voraussichtlich im Mai neu starten. „Diese Pause soll helfen, das Format der Meisterschaften zu verbessern. Ich hoffe, dass dies auch in Italien geschieht. Wahrscheinlich wird sich der chinesische Spielkalender dem europäischen anpassen. Das wäre intelligent", sagte Cannavaro. Wegen seiner italienischen Herkunft sei er beim Reisen oft streng kontrolliert worden. „In Dubai bin ich so behandelt worden, als hätte ich die Pest. Ich habe stets geantwortet, dass ich drei Abstriche gemacht habe und immer negativ getestet worden bin. Doch letztendlich sage ich: Das Wichtigste ist, dass wir diese Situation überwinden", betonte Cannavaro.

