In der Nacht ist es nach der Champions-League-Niederlage von Eintracht Frankfurt in Neapel abermals zu Gewalt gekommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

In Neapel ist es in der Nacht abermals zu Zusammenstößen von Hooligans mit der Polizei gekommen. Wie italienische Medien berichteten, versuchten Anhänger des SSC Neapel zum Teamhotel von Eintracht Frankfurt vorzudringen. In der Nähe waren auch viele Fans des Fußball-Bundesligisten abgestiegen und machten sich laut Nachrichtenagentur Ansa bereit, mit Bussen aus der Stadt gebracht zu werden. Die Napoli-Ultras zündeten demnach Feuerwerkskörper und warfen Steine auf die Einsatzkräfte. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an dem Hotel.

Am Nachmittag hatten sich Anhänger der Eintracht und von Neapel in der Innenstadt bereits gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League, das Neapel mit 3:0 gewann, waren Eintracht-Fans im Stadion nicht zugelassen.

Italienischen Behörden hatten das Ticketverkaufsverbot für Eintracht-Fans „zum Schutz der Sicherheit“ erlassen. Hunderte Anhänger des Klubs aus Frankfurt waren trotzdem nach Neapel gekommen. Sie versammelten sich am Nachmittag vor ihrem Hotel und zogen ins Stadtzentrum, wo es zu den Ausschreitungen kam. Laut der Zeitung „Corriere dello Sport“ waren rund 800 Polizisten im Einsatz. Das Blatt sprach mit Blick auf die Ausschreitungen von einem „Guerillakrieg“.

Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi berichtete anschließend von „verrückten und inakzeptablen Verwüstungen“. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schrieb auf Twitter: „Diese Gewalt heute Abend ist aufs Schärfste zu verurteilen. Gewalttäter und Chaoten machen den Sport kaputt.“