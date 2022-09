FC Bayern schlägt Barça : Plötzlich unüberwindbar

Es war ein ungewohntes Bild, das der modebewusste Julian Nagelsmann da abgab. Die Beine der schicken beigen Hose, die der Trainer des FC Bayern trug, endeten nicht da, wo sie enden sollten, sondern irgendwo weiter oben an der Wade, als er sich nach der Partie gegen FC Barcelona auf dem Rasen unter seine Spieler mischte.

Champions League Liveticker

Immer wieder hatte er in der Schlussphase dieses zweiten Gruppenspiels der Champions League hektisch am Stoff gezupft und ihn ein Stück nach oben gezogen. Aber es gibt solche Momente, da ist Nagelsmann das Äußere nicht ganz so wichtig. Und genau genommen war es auch egal an diesem Königsklassen-Abend, an dem die Münchner zeigten, dass sie vielleicht im Moment keine Mannschaft für berauschende Siege in der Bundesliga sind, aber auf jeden Fall eine für die großen Spiele, die internationalen Auftritte. „So spielt man in der Champions League“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidžić nach dem 2:0 gegen Barcelona.