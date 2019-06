Der Spieler war frustriert und erwog, den Klub zu verlassen. Dann kam der neue Trainer. „Ich wusste sofort, er ist der Richtige. Der Typ Mensch, für den du arbeiten, für den du kämpfen willst. Seine Idee vom Fußball, seine Art als Mensch, die Art, wie er Beziehungen entwickelt. Unsere ist heute stärker als je zuvor.“ Es gibt nicht viele Trainer, über die Spieler solche Dinge sagen wie der Weltmeistertorwart Hugo Lloris über Mauricio Pochettino.

Wie Jürgen Klopp, dessen Gegenspieler im Champions-League-Finale an diesem Samstag, scheint der 47-jährige Argentinier die Fähigkeit zu besitzen, Spieler bedingungslos von sich und seiner Idee zu überzeugen. Wie Klopp in Liverpool ist es ihm in Tottenham gelungen, einen im oberen Mittelmaß steckenden Traditionsklub neu aufzustellen und regelmäßig in die Champions League zu bringen. Und wie Klopp ist Pochettino ein Typ, dem es nicht zuerst darum geht, etwas zu gewinnen, sondern etwas aufzubauen. Im Vertrauen darauf, dass die Titel und Pokale dann von allein kommen. An diesem Samstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League, bei Sky und DAZN) wird dieses Vertrauen im Finale der Champions League aufgehen – für einen der beiden.