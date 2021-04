Super League : Vor dem Knockout

Als die Spieler des FC Liverpool am Montagabend vor ihrem Spiel bei Leeds United aus dem Bus kletterten, stand ein gutes Stück entfernt ein Fußballfan ganz allein am Straßenrand und spielte auf seiner Trompete die Melodie eines Songs, der in den siebziger Jahren zu einem Welthit wurde: „Money, money, money“. Dieser melancholisch-musikalische Protest, den der FC Liverpool am Tag nach dem großen europäischen Fußballbeben zu hören bekam, stieß bei Jürgen Klopp auf offene Ohren.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Und auch die lautstarken, wütenden Reaktionen, die das britische Fußball-Empire erbeben ließen, blieben in England nicht unerhört, nachdem sich ein Dutzend europäischer Spitzenklubs entschieden hatte, Knall auf Fall eine Super League als weitgehend geschlossene Veranstaltung aus dem Boden zu stampfen.