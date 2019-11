Unruhe beim BVB : Dortmund und die Wand aus Muskeltürmen

Julian Brandt mag gar nicht allzu detailliert nachdenken über die Wand, gegen die er am Dienstagabend mit seinen Angriffskollegen ankämpfen wird. Die Mailänder Innenverteidiger Milan Škriniar, Stefan de Vrij und Diego Godín, drei Muskeltürme, jeweils beinahe 1,90 Meter groß, haben schon viele gegnerische Angreifer zu mutlosen Nervenbündeln schrumpfen lassen. Brandt hat frische Erinnerungen an diese einschüchternde Wirkung.

Vor zwei Wochen hatten der 23 Jahre alte Angreifer und seine Kollegen von Borussia Dortmund während des 0:2 bei Inter Mailand in gut 90 Minuten keine einzige klare Torchance gegen die Athleten in Blau-Schwarz. „Wir sollten uns auf unsere Stärken besinnen“, sagt Brandt daher vor dem Rückspiel an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN sowie in der Sky-Konferenz), „das sind drei Innenverteidiger, die nur darauf warten, dass man durch einen falschen Kontakt in ein Eins-gegen-eins-Duell kommt, in dem es dann zur Sache geht“.

Der Nationalspieler empfiehlt, Tempo und Wendigkeit zur Geltung zu bringen, „wir haben einen Geschwindigkeitsvorteil, den sollten wir nutzen“, sagt er. Aber genau das fällt den Dortmundern derzeit oft schwer, gerade in der Champions League. Über ein Jahr ist vergangen, seit das Publikum im Westfalenstadion einen Europapokaltreffer bejubeln durfte. Dem gefeierten 4:0 gegen Atlético Madrid im Oktober 2018 folgten Partien gegen Brügge (0:0), Tottenham (0:1) und Barcelona (0:0). In sechs der jüngsten acht Champions-League-Spiele blieb der BVB torlos.

Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung, nennt einen Hauptgrund für die Flaute: „Einige Spieler sind nicht in absoluter Topform“. Kapitän Marco Reus kämpft mit körperlichen Problemen und fällt womöglich gegen Inter aus. Paco Alcácer ist gut in die Saison gestartet, fehlte dann aber lange aufgrund von Achillessehnenproblemen. Und dann ist da noch Jadon Sancho, der in den ersten fünf Bundesligapartien an acht Treffern beteiligt war, danach jedoch in ein Leistungsloch fiel und überdies jede Menge Ärger hat.

Neulich wurde Sancho nach einer ganzen Reihe von Disziplinlosigkeiten für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach suspendiert, um die „Mannschaftshygiene“ nicht zu gefährden, sagt Sportdirektor Michael Zorc. In England kursieren seit ein paar Tagen von der „Sun“ befeuerte Gerüchte, dass der Jungstar in der Winterpause zum FC Chelsea wechseln wolle. Sanchos Vater habe die „Blues“ als „idealen Verein“ für seinen Sohn bezeichnet, heißt es. In England wurden im Oktober mögliche Regelverstöße im Zusammenhang mit dem Transfer des damals 15-Jährigen vom FC Watford zum Manchester City untersucht; offenbar war alles legal, aber zu einem freien Kopf tragen solche Vorgänge eher nicht bei.

„Wenn wir sehen, was auf Jadon alles einprasselt, dann braucht er schon Halt, und den versuchen wir ihm als Verein zu geben“, sagte Kehl in einem Gespräch im ZDF-„Sportstudio“. In den vergangenen Jahren erlebten in Dortmund immer wieder Angreifer diese magischen Phasen der Leichtigkeit. In der Hinserie der vorigen Saison glänzten Reus, Sancho und Alcácer sogar gemeinsam, nun haben alle drei Probleme. Und der vom Verteidiger zum Flügelspieler umgeschulte Achraf Hakimi sowie die Neuzugänge Brandt und Thorgan Hazard konnten die Schwächen der Kollegen bislang allenfalls in einzelnen Momenten kompensieren.

Was dem BVB vielleicht viel mehr fehlt als ein Trainer, der leidenschaftliche Motivationsreden schwingt, ist ein Stürmer, der von der Magie einer Erfolgssträhne getragen wird. Wobei die jüngsten Siege gegen Gladbach und Wolfsburg das Potential in sich tragen, irgendwann einmal als Startpunkt solch eines Laufs für Brandt oder Hazard zu gelten.