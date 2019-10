Vor Duell mit Leverkusen : Warum Khedira für Juventus so wichtig ist

Im Wörterbuch Treccani, dem italienischen Duden, gibt es seit einigen Jahren einen neuen Eintrag: „Sarrismo“. Der Neologismus bezieht sich auf den Fußballtrainer Maurizio Sarri, einst Bankangestellter und Coach zahlreicher Provinzteams, heute Trainer von Juventus Turin. Als der 60 Jahre alte Kettenraucher als Übungsleiter beim SSC Neapel einen spektakulären Angriffsstil seiner Mannschaft prägte, war bald die Rede von „Sarrismus“, der dann offiziell in die italienische Sprache einging.

Champions League Liveticker ANZEIGE

Die Frage ist heute, ob es sich bei dieser sehr ansehnlichen und schier ungebremsten Art Fußball zu interpretieren, um einen Ausnahmezustand aus den Jahren 2015 bis 2018, den Jahren Sarris in Neapel, handelte. Oder ob auch Juventus Turin, die Mannschaft, die Sarri seit Beginn dieser Saison betreut, „Sarrismo“ kann.

Die vergangenen Jahre begleitete den Trainer zudem ein unbequemer Verdacht. Sarris waghalsige und überaus ästhetische Art Fußball zu interpretieren, begeisterte zwar die Kritiker, brachte aber wenig greifbaren Ertrag. In der vergangenen Spielzeit war Sarri beim FC Chelsea angestellt und gewann immerhin die Europa League. Nun steht der Coach einem Team vor, in dem es von Stars nur so wimmelt. Trainingsspiele mit elf gegen elf bei Juventus Turin gleichen von der Besetzung her den Auftritten zweier Champions-League-Mannschaften.

In diesem Wettbewerb trifft der italienische Rekordmeister an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Sky) auf Bayer Leverkusen. In Turin sieht man der Begegnung nicht mit übertriebenem Enthusiasmus entgegen. Man erwartet vielmehr eine Frage auf die Antwort, welche Identität der Tabellenzweite der Serie A besitzt: Zusammengewürfeltes Starensemble ohne Plan oder unwiderstehliche Erfolgsmaschine?

Erstmals seit acht Jahren hat Juve in dieser Spielzeit in Italien mit Inter Mailand wieder einen ebenbürtigen, wenn nicht sogar überlegenen Gegner. Trainer Antonio Conte formte den Tabellenführer in sechs Ligaspielen mit sechs Siegen zu einem extrem schlagkräftigen Konkurrenten. Am kommenden Sonntag steht das spannendste Derby d’Italia zwischen Inter und Juventus seit Jahren an, die Herzen der Tifosi sind eher auf diesen Termin als auf das Zwischenspiel gegen den Tabellensechsten der Bundesliga gerichtet.

Auch der Mannschaft merkte man zu Beginn dieser Saison bereits an, welche Art von Fußballmatches sie bevorzugt. Es waren die großen Spiele gegen SSC Neapel oder Atlético Madrid, in denen die „alte Dame“ zeitweise zauberhaft kombinierte, zwischendurch aber große Schwächen zeigte. In den Alltagsspielen gegen vermeintlich schwächere Gegner überzeugten Sarris Schüler erstmals wirklich am Samstag beim 2:0 gegen Spal Ferrara. Dass die Mannschaft eher nach der Champions League als dem neunten Meistertitel in Folge hungert, steht außer Frage.

Sarris Team hat einen nicht ganz unproblematischen Vorderradantrieb, das gab der Coach vor Tagen unumwunden zu. „Diese Mannschaft bleibt asymmetrisch, sie wird wesentlich weniger geordnet sein als andere Teams, die ich schon trainierte, und muss sich auf ihre Stärken konzentrieren.“ Eine der Stärken trägt den Namen Cristiano Ronaldo. Eine zweite den Namen Gonzalo Higuaín, eine dritte Paolo Dybala.

Längere Strecken spielten die drei Weltklasse-Stürmer unter Sarri noch nicht gemeinsam, so viel Risiko wagte der Trainer dann doch nicht. Die für Italien immer noch untypische Angriffs-Betontheit der Turiner bedarf eines Gegengewichts nicht nur in der Defensive, wo Kapitän Giorgio Chiellini nach einem Kreuzbandriss monatelang ausfällt und der 75 Millionen Euro teure niederländische Verteidiger Matthijs de Ligt Chiellinis Lücke bislang nicht zufriedenstellend füllen kann.

Vor allem im Mittelfeld kommt es auf zwei Protagonisten an, ob das Experiment Sarri zum durchschlagenden Erfolg oder zum Rohrkrepierer wird. Zum einen handelt es sich dabei um den bosnischen Spielmacher Miralem Pjanic, den der Trainer als „Schlüsselspieler“ bezeichnete. Der zweite Faktor, von dem Sarris Erfolg oder Scheitern abhängt, ist Sami Khedira. Er sollte Turin im Sommer eigentlich verlassen, Sarri war dann nach den ersten Trainingseinheiten so überzeugt von dem 32 Jahre alten Profi, dass von Abschied keine Rede mehr sein konnte.

Im Gegenteil, der oft verletzungsanfällige und nicht mehr allzu schnelle Khedira, bereits der Liebling von Sarris Vorgänger Max Allegri, überzeugte den neuen Trainer wegen seiner Fähigkeit zur Antizipation, besonders wichtig für ein Team, das sich grundsätzlich wohler in der gegnerischen Hälfte fühlt. Unter Allegri stand die Defensive tiefer, dem Risiko von Konter-Angriffen stellte sich Juventus damit weniger.

Mehr zum Thema 1/

In Sarris Spektakel-System bedarf es ganz besonders der Fußball-Arbeiter wie Blaise Matuidi oder Khedira, die sich in den Schatten der Superstars im Angriff stellen. Khedira bekam zuletzt besonders gute Noten von der italienischen Presse. Der „Corriere della Sera“ nahm ihn im Spiel gegen Ferrara „wie verjüngt“ wahr. Dabei wirkte Juventus erstmals in dieser Saison im Gleichgewicht. Auffällig dabei war, dass Khedira mehrmals mit gefährlichen Aktionen im Strafraum auf sich aufmerksam machte. Nicht im eigenen, sondern in dem des Gegners. Ob das ein ausgezeichnetes oder eher beunruhigendes Zeichen ist, wird sich vielleicht schon gegen Bayer Leverkusen zeigen.