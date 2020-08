FC Bayern auf der Erfolgswelle : Hansi, nicht Pep

Es war ein Vorspiel nur, aber was für eines. Auch nach ein-, zweimal Schlafen hatte das berauschende 8:2 gegen den FC Barcelona, gekrönt durch den großen Auftritt des Solo-Tänzers Alphonso Davies vor dem fünften Treffer, noch etwas Unwirkliches, ja Unerklärliches. Und so rasch wird sich das wohl nicht ändern. Die Katalanen konnten es nicht erklären, sie flohen wortlos aus Lissabon. Und die Bayern mussten es nicht. Denn für ein Fußballteam, für jeden Sportler gibt es nichts Besseres als diesen Flow, die Selbstverständlichkeit des Gelingens. Man denkt nicht mehr, man tut einfach, weiß, dass es gut wird, einfach immer weiter, bis zum Ende.

Sie hatten den Barça-Mythos zurück in die Kulisse geschickt, wo er nun von irgendwem entstaubt und erneuert werden muss. Und am Abend nach diesem torreichsten K.-o.-Spiel der Champions-League-Historie sahen die entspannten Bayern auf ihren Bildschirmen im Penha Longa Resort in Sintra, wie sich auch der Mann verabschiedete, der diesen Mythos einst groß gemacht hatte. Einige von ihnen hatten ihn selbst noch als Chef erlebt und die meisten von ihnen nun wohl auch als Gegner im Halbfinale erwartet. Doch Pep Guardiola, der frühere Barça- und Bayern-Trainer, stand diesmal sich und seiner Mannschaft selbst im Weg.