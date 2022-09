Eine Frage der Substanz : Warum die Eintracht besser ist als vergangene Saison

Schon zum dritten Mal in dieser jungen Saison haben die Träume der Frankfurter Eintracht einen argen Dämpfer erhalten. Das 0:3 zuhause bei der Premiere in der Königsklasse gegen Sporting Lissabon am Mittwoch bedeutet einen schweren Rucksack auf dem weiteren Weg in die K.-o.-Runde der Champions League, deren Einzug mutig als Ziel ausgegeben worden war. An diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) geht es in Marseille weiter.

Peter Heß Sportredakteur. Folgen Ich folge

Aus dem Reich der Phantasie war der Europa-League-Sieger schon beim Bundesliga-Auftakt gerissen worden, das 1:6 gegen Bayern München war Ausdruck der Selbstüberschätzung, der sich die Profis nicht entziehen konnten, nachdem sie den Sommer über für ihren Europa-League-Triumph mit Lob überschüttet worden waren – in ganz Deutschland.