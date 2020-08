Finale der Champions League : Sturmwarnung vor dem Endspiel

Als alter Torwart weiß Oliver Kahn, dass man „zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss“, wie er am Donnerstag in Lissabon scherzte. Im Januar trat er in der Führungsetage des FC Bayern an, bei dem er 2022 Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ablösen soll. Seitdem hat der FC Bayern einfach nicht mehr verloren. Die Bilanz: 29 Spiele, 28 Siege, ein 0:0. Ein Meistertitel, ein Pokalsieg, nun ein Champions-League-Finale. Wenig Grund, sich über irgendetwas aufzuregen. Überhaupt findet Kahn, dass Emotionalität in seinem neuen Job nicht allzu förderlich ist.

Als er sich am Abend zuvor im Estádio José Alvalade in Lissabon umgeschaut hatte, wo außer ihm nur noch einige andere Funktionärskollegen saßen, da hatte er gesehen, dass es „selbst auf der Tribüne einige gibt, die die Nerven verlieren, wenn die Jungs sich auch bei 2:0-Führung nicht zurückziehen“, um etwa den Gegner mal kommen zu lassen, sondern weiter mit der letzten Kette bis zur Mittellinie schieben und munter nach vorn spielen. Dieser FC Bayern schont weder seine Gegner noch seine Bosse. „Das ist der Stil, der diese Mannschaft auszeichnet, davon wird sie nicht abrücken“, sagte Kahn. Und ahnte wohl, dass manchem Vorstandskollegen am Sonntag abermals ein Abend weit über dem gesunden Ruhepuls bevorstehen könnte, wenn der FC Bayern auf Paris St-Germain trifft (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League, im ZDF, bei Sky und Dazn).