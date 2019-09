Champions League der anderen : Tuchels PSG demontiert Real Madrid

Der französische Fußballmeister Paris St. Germain ist dank Doppelpacker Angel di Maria erfolgreich in die nächste Mission Champions-League-Titel gestartet. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, die neben dem gesperrten brasilianischen Superstar Neymar auch ohne die weiterhin verletzten Kylian Mbappe und Edinson Cavani auskommen musste, gewann das mit Spannung erwartete Auftaktspiel gegen Real Madrid überraschend klar mit 3:0 (2:0). Thomas Meunier (90.+1) sorgte neben di Maria (14., 33.) für die Pariser Tore.

In der Neuauflage des Achtelfinals der Vorsaison verspielte der italienische Rekordmeister Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo bei Atletico Madrid eine Zwei-Tore-Führung und kam nur zu einem 2:2 (0:0). Juan Cuadrado (48.) mit einem Schuss in den Winkel und Blaise Matuidi (65.) trafen für die Bianconeri. Stefan Savic (70.) und Hector Herrera (90.) gelang noch der Ausgleich. 2014er-Weltmeister Sami Khedira spielte von Beginn an, Nationalmannschaftskollege Emre Can war von Trainer Maurizio Sarri für die Champions League überraschend nicht berücksichtigt worden. Can weilte stattdessen in Deutschland.

Tottenham verspielt eine Führung

Der englische Meister Manchester City hatte bei Schachtjor Donezk keine Mühe. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich beim ukrainischen Serienmeister 3:0 (2:0) durch. Riyad Mahrez (24.) brachte die Gäste mit einem Abstauber in Führung - Nationalspieler Ilkay Gündogan hatte zuvor den Pfosten getroffen. Gündogan (38.) machte es noch vor der Pause besser und erhöhte. Gabriel Jesus (76.) traf zum Endstand.

Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur ist hingegen mit einer herben Enttäuschung gestartet. Der Gruppengegner des deutschen Meisters Bayern München gab eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und kam beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Damit verloren zum ersten Mal seit 2011 beide Finalisten des Vorjahres ihr Auftaktspiel - zuletzt war dies dem FC Barcelona und Manchester United passiert. Teammanager Jürgen Klopp unterlag am Dienstag mit Titelverteidiger FC Liverpool 0:2 dem SSC Neapel. In der Gruppe A trennten sich der FC Brügge und der türkische Rekordmeister Galatasaray Istanbul 0:0.

Der kroatische Meister Dinamo Zagreb besiegte Atalanta Bergamo im Duell der City-Gruppengegner überraschend hoch mit 4:0 (3:0). Di Maria stellte die Weichen für PSG, bei denen auch die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer wegen Fußverletzungen weiterhin fehlten, früh auf Sieg. Der vermeintliche Anschlusstreffer durch Gareth Bale (35.) wurde den Königlichen, bei denen Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf stand, wegen eines Handspiels zu Recht nach Videobeweis aberkannt.