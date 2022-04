Drama in Champions League : Tuchel lässt den Frust am Schiedsrichter aus

In der Halbzeit der Verlängerung versuchte Thomas Tuchel noch einmal alles. Der Trainer des Chelsea Football Club hievte eine große Taktiktafel auf den Rasen, um seinen arg erschöpften Fußballspielern taktische Varianten bildlich zu erläutern für die verbliebenen 15 Minuten, in denen sein Team unbedingt einen Treffer brauchte. Es half nichts. Tuchels Mannschaft gewann zwar mit 3:2 Toren in der Champions League bei Real Madrid. Weil die Spanier aus dem Hinspiel vor einer Woche in London aber einen 3:1-Vorsprung mitgebracht hatten, reichte das nicht: Chelsea schied nach großem Kampf im Viertelfinale der Königsklasse aus.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online.

Dabei sah zunächst alles so erstaunlich gut aus für den Sieger der vergangenen Saison in der Champions League. Mason Mount (15. Minute) sowie die beiden Deutschen Antonio Rüdiger (51.) und Timo Werner (75.) hatten Chelsea mit 3:0 in Führung gebracht. Die Überraschung im Estadio Santiago Bernabéu war greifbar. Doch Rodrygo (80.) traf auch noch und rettete Real in die Verlängerung. Doch war auch noch Karim Benzema – wer auch sonst – erfolgreich (96.). Der Stürmerstar aus Frankreich hatte im Achtelfinale gegen Paris und im Hinspiel gegen Chelsea mit je drei Toren seine beeindruckende Form bewiesen.