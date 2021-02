Torwart Peter Gulacsi : Das Fundament der Festung von RB Leipzig

Wer als Nachwuchstorwart zu den Reservisten gehört, hat selten pünktlich Feierabend. Peter Gulacsi weiß das nur zu gut. Immer wenn die Platzhirsche des FC Liverpool nach dem Training noch Sonderschichten einlegten, musste er sich ins Tor stellen. Zu den Schützen gehörte vor zehn Jahren auch ein junger Mann, der gerade erst aus Sunderland nach Liverpool gekommen war in der festen Absicht, es allen zu zeigen.

Champions League Liveticker

Sein Name: Jordan Henderson. Henderson und Gulacsi zählten zur Gruppe der besonders Ehrgeizigen, beinahe täglich blieben sie draußen und pushten sich während der Extraeinheiten. Was sie im Regen der nordwestenglischen Metropole verband, war die Hoffnung auf eine erfolgreiche Karriere.

Knapp ein Jahrzehnt später stehen sich die Trainingspartner von einst im Achtelfinale der Champions League gegenüber. Gulacsi ist Torwart und feste Größe bei RB Leipzig, Henderson Kapitän des FC Liverpool. Ihr Traum von der erfolgreichen Laufbahn hat sich erfüllt. „Für meine Entwicklung war die Zeit in Liverpool unheimlich wichtig“, sagt Gulacsi, der als 17-Jähriger zum englischen Traditionsklub kam. Von 2007 bis 2013 spielte er dort, ohne jedoch einmal im Profiteam zum Einsatz zu kommen. Die meiste Zeit verbrachte er in der Reserve oder bei Zweit- und Drittligavereinen, an die er verliehen wurde.

„Sie haben phantastische Stürmer“

Eine in England übliche Praxis. Auch wenn ihm sportlich der Durchbruch noch nicht gelang, so reifte er doch als Persönlichkeit und entwickelte umgeben von Größen wie Steven Gerrard oder Luis Suárez jene Abgeklärtheit, die sie heute in Leipzig an ihm schätzen. „Er hatte in seiner Karriere in England oder zum Anfang in Leipzig einen schweren Stand, er hat also schon Täler erlebt, und das zeichnet ihn als Typ auch aus, dass er beständig an was arbeitet“, sagt Trainer Julian Nagelsmann, der seinen Torwart als „wichtigen Rückhalt“ bezeichnet.

Die von Nagelsmann erwähnte, nicht ganz einfache Lehrzeit in Liverpool endete für Gulacsi nach sechs Jahren, als er sich dem RB-Konzern anschloss. Zuerst zog es ihn nach Salzburg, dann nach Leipzig. Dort etablierte er sich nach anfänglichen Problemen als Nummer eins und stieg schnell zu einem der besten Torhüter der Bundesliga auf. Keiner hat in dieser Saison öfter zu null gespielt als der 30 Jahre alte Ungar (zehn- mal), niemand unter den Startern kommt auf weniger Gegentore (18).

Mehr zum Thema 1/

Gulacsi ist das Fundament der Leipziger Festung, auf ihn ruhen die Hoffnungen des Klubs, was eine abermals erfolgreiche Saison in der Champions League angeht. In der vergangenen Spielzeit hatte er mit seinen Paraden dazu beigetragen, dass RB bis ins Halbfinale vordringen konnte, doch gegen Liverpool wartet nun die wohl schwerste Aufgabe in der jungen Leipziger Europapokalgeschichte. „Sie haben phantastische Stürmer, sind sehr gut mit dem Ball und immer gefährlich“, sagt Gulacsi. Der Klub habe sich enorm entwickelt. Aus seiner Zeit seien kaum noch Spieler dabei, „außer eben Jordan“, sagt Gulacsi.

Unter Trainer Jürgen Klopp hat Liverpool die Champions League gewonnen und die englische Meisterschaft, aber vermutlich gab es in den vergangenen vier Jahren keinen günstigeren Moment als jetzt, um gegen sie zu bestehen. Liverpool durchlebt gerade eine sportliche Krise, wie es sie schon lange nicht mehr gab. In den vergangenen acht Spielen holte die Mannschaft nur sieben Punkte, die Titelverteidigung ist angesichts des großen Rückstands auf Manchester City so gut wie unmöglich.

Die Champions League ist der einzig verbleibende Wettbewerb, in dem die Engländer noch erfolgreich sein können. Umso wichtiger ist es aus Leipziger Sicht, das Heimspiel an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) erfolgreich zu bestreiten um dann eine gute Ausgangsposition für das zweite Aufeinandertreffen in Liverpool zu haben. Wobei Heimspiel in diesem Fall nur eine oberflächliche Bezeichnung ist, die Begegnung findet aufgrund des in Deutschland bestehenden Einreiseverbots für englische Klubs in Budapest statt.

Der Einzige, bei dem tatsächlich so etwas wie eine heimische Atmosphäre aufkommen könnte ist Gulacsi. Als gebürtigem Budapester ist ihm das Puskas-Stadion bekannt, dort hat er mit der ungarischen Nationalmannschaft gespielt. Trotzdem sagt er: „Es ist schon etwas anderes, wenn du tatsächlich zu Hause spielst. Dort hast du deine gewohnten Abläufe. Hier ist es im Grunde für beide Mannschaften ein Auswärtsspiel, aber auf dem Papier ist es nun mal anders.“