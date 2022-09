Timo Werner im Interview : „Ich habe auch die Schattenseiten kennengelernt“

Aktualisiert am

Timo Werner spricht vor dem Spiel bei Real Madrid im Interview über Konkurrenzkämpfe zwischen Mitspielern, den Alltag als Stürmertalent und darüber, was ihn bei seiner neuen, alten Mannschaft erwartet.

Will mit RB Leipzig „in allen Wettbewerben vorn mitspielen“: Timo Werner Bild: Reuters

Timo Werner, hinter Ihnen und der Mannschaft liegen turbulente Tage, seit vergangenen Donnerstag hat Leipzig einen neuen Trainer. Hätten Sie sich einen ruhigeren Start nach Ihrer Rückkehr zu RB gewünscht?

Natürlich wünscht man sich immer einen reibungslosen Start. Klar. Aber es ist jetzt so, das muss man akzeptieren und nach vorne schauen. Mit dem neuen Trainer möchten wir nun viel erreichen und wieder zurück in die Spur kommen. Der Sieg gegen Dortmund war schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung.