Timo Werner im Interview : „Der Tiefpunkt im deutschen Fußball ist überwunden“

Sie stehen mit RB Leipzig zum ersten Mal in Ihrer Karriere in der K.-o.-Runde der Champions League. Wer unter den europäischen Topteams ist Ihr Favorit – und rechnen Sie sich da überhaupt etwas aus?

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Es sind die Favorit, die eigentlich immer Favorit sind. Liverpool steht als Titelverteidiger und durch seine herausragenden Leistungen in der Premier League sehr hoch im Kurs, dazu wie seit vielen Jahren Real Madrid und Barcelona. Aber in fast jedem Jahr gibt es auch eine Überraschungsmannschaft, die weit kommt. Im letzten Jahr waren es mit Halbfinalist Ajax und mit Finalist Tottenham sogar zwei. Vielleicht können wir ja in diesem Jahr sogar der Underdog sein, der die anderen überrascht. Mit zwei super Spielen gegen Tottenham und ein bisschen Losglück können auch wir es ins Halbfinale schaffen, aber das ist jetzt noch sehr fern. So weit wollen und können wir noch gar nicht vorausschauen.