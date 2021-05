Champions-League-Triumph : Der Sieger heißt Tuchel

Die letzten drei Triumphe in der Champions League sind das unmittelbare Produkt der speziellen Arbeit der deutschen Trainer Klopp, Flick und Tuchel. Nun löst sich vielleicht der große Mythos Guardiola endgültig auf.

Endlich am Ziel: Thomas Tuchel gewinnt mit Chelsea die Champions League. Bild: dpa

In der langen Geschichte der Champions League und seines Vorgängers, des Europapokals der Landesmeister, hat es insgesamt nur drei deutsche Sieger in 65 Jahren gegeben: den FC Bayern, Borussia Dortmund und den Hamburger SV. Mit dem 1:0 des FC Chelsea gegen Manchester City im Finale von Porto kann der deutsche Fußball nun innerhalb von gerade einmal zwei Jahren einen bemerkenswerten Erfolg vermelden: Mit Thomas Tuchel hat der dritte deutsche Trainer nacheinander den begehrtesten Klubpokal in Europa gewonnen. Vor einem Jahr war das Hansi Flick mit dem FC Bayern gelungen. Im letzten Finale der Champions League vor der Pandemie hatte Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool gesiegt.

Tuchel, Flick und Klopp. So unterschiedlich dieses Trio herausragender deutscher Trainer auch sein mag, eines haben sie mit ihren Siegen in der Königsklasse nun gemeinsam: Alle drei Fußballlehrer können aus guten Gründen entscheidenden Anteil an den Erfolgen ihrer Teams beanspruchen. Es ist nicht übertrieben, wenn man feststellt: Alle drei Triumphe waren das unmittelbare Produkt ihrer ganz speziellen Arbeit.

Ohne Tuchel, Flick und Klopp wären diese europäischen Meisterleistungen nicht möglich gewesen. Die Siege von Chelsea, Bayern und Liverpool sind vor allem Trainer-Siege. Keiner dieser drei Erfolge in der Champions League war zwangsläufig in einem in den vergangenen Jahren finanziell außer Rand und Band geratenen Fußball-Milliardengeschäft.

Tuchel hat den FC Chelsea Ende Januar als Tabellenneunten der Premier League übernommen und machte ein Team, das noch in der Vorsaison im Achtelfinale gegen den FC Bayern sang- und klanglos in zwei Spielen 1:7 untergegangen war (0:3, 1:4), in Rekordzeit zur neuen Nummer eins in Europa. Ein atemraubender Turboaufstieg.

Flick wiederum verwandelte den kriselnden FC Bayern, der nach der Entlassung seines Vorgängers in der Bundesliga auf Rang fünf zurückgefallen war, innerhalb weniger Monate mit einem ebenfalls personell unveränderten Kader wieder in ein unbesiegbares Superteam, das neben der Champions League noch alle anderen Titel gewann, die es zu gewinnen gab. Eine phänomenale Comeback-Geschichte.

Und im Mai 2019, als die Welt noch nicht aus den Fugen war, hatte Klopp den in der englischen und europäischen Versenkung verschwundenen FC Liverpool dank seiner jahrelangen Erneuerungsarbeit und ein Jahr nach einer Final-Niederlage zum Fußballkönig in Europa gemacht. Eine epochale Fußball-Renaissance.

Tuchels Triumph von Porto hat aus Trainerperspektive noch einen ganz besonderen Reiz: Er hat Pep Guardiola geschlagen, das Vorbild einer ganzen Trainergeneration, auch sein eigenes. In Barcelona hatte Guardiola einst dafür gesorgt, dass sich im Fußball der Glaube verbreitete, Trainer könnten wichtiger sein als Spieler.

Doch nun zeigt seine Niederlage, dass der Erfinder des Trainerfußballs seit zehn Jahren dem wichtigsten Titel selbst vergeblich hinterherläuft. Trotz der Milliarden, die arabische Investoren dafür bei Manchester City versenkten – nachdem Guardiola es schon nicht geschafft hatte, die Bayern in einer ihrer großen Blütezeiten innerhalb von drei Jahren wenigstens einmal ins Finale zu führen.

Immer wieder, wenn es in einem K.-o.-Spiel in Europa darauf ankommt, stößt der Katalane an seine Grenzen. Mit dem Trainer-Sieg von Tuchel löst sich nun vielleicht auch der größte Trainer-Mythos der vergangenen Dekade endgültig auf.