Thomas Tuchel unter Druck : Die tückische Rückkehr vom Pariser Planeten

Zum bislang letzten Male kam Thomas Tuchel im Frühsommer 2017 offiziell mit Borussia Dortmund in Berührung, wenige Tage nachdem er den DFB-Pokal gewonnen hatte. Er traf sich mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc zu einem abschließenden Gespräch. Man sprach über jene dramatische Saison, die dem BVB noch lange in den Knochen stecken sollte. Tuchel, Watzke und Zorc waren dafür genau in dem Hotel verabredet, in dessen unmittelbarer Nähe keine zwei Monate zuvor ein Bombenanschlag den Mannschaftsbus der Borussia durchlöchert hatte, in dessen Folge es den gesamten Klub zerriss. Trainer und Vereinsführung standen sich wie Gegner gegenüber.

Champions League Liveticker

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

An jenem Tag im Mai zog Watzke dann nach wenigen Minuten einen Schlussstrich unter die schon zuvor heillos zerrüttete Beziehung. Auch der beste Punkteschnitt, den je ein Trainer in Dortmund erreicht hatte, der mindestens eine komplette Saison absolvierte (2,5 Punkte), konnte die Wunden nicht heilen. Das Trauma wirkt bis heute nach.