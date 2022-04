Champions League gegen Real : Tuchel und die Angst vor Prügel

Der FC Chelsea hat derzeit wahrlich noch ganz andere Sorgen als die plötzlichen Probleme auf dem Fußballplatz. Der Champions-League-Gewinner 2021 steht zum Verkauf. Nach den Sanktionen gegen den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch infolge des Ukrainekriegs soll der Klub bald einen neuen Besitzer bekommen. Interessenten mit dem nötigen finanziellen Budget gibt es einige, wobei Chelsea aufgrund der besonderen Umstände ein Schnäppchen werden könnte. Denn der Wert eines Klubs aus der englischen Premier League könnte nach Ansicht von Experten künftig stark steigen.

Dafür braucht es allerdings auch sportliche Erfolge. Ein neuer Pokal kam in dieser Saison schon dazu. Im Februar gewann die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel dank eines Strafstoßtores des deutschen Angreifers Kai Havertz das Finale der Klub-Weltmeisterschaft. Das Endspiel um den englischen Ligapokal dagegen ging in einem epischen Elfmeterschießen gegen Liverpool und Jürgen Klopp verloren. Zwei Optionen auf silverware, wie Trophäen in England gerne genannt werden, hat Chelsea noch. Die beste gibt es im FA-Cup. Am Ostersonntag geht es im Halbfinale gegen Crystal Palace.

Die Chance auf die Meisterschaft in der Premier League ist nicht mehr realistisch. Schon 14 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City und 13 auf Verfolger Liverpool sind selbst bei einem Spiel weniger kaum mehr aufzuholen. Mehr Hoffnungen machte sich der Titelverteidiger in der Champions League – bis zu einem bitteren Mittwochabend im eigenen Stadion an der Stamford Bridge im Londoner Stadtteil Fulham. Doch nach dem 1:3 im Hinspiel des Viertelfinales gegen Real Madrid ist die Ernüchterung bei Tuchel und Co. groß und die Hoffnung auf den Titel klein.

„Wie oft kommt das vor?“

Das lag zum einen am erschreckenden Auftritt der „Blues“, zum anderen aber auch an einem, der schon Paris Saint-Germain in der Runde zuvor kräftig geärgert hatte. Wie im Rückspiel im Achtelfinale erzielte Real-Stürmer Karim Benzema innerhalb kurzer Zeit drei Treffer. Vor einem Monat braucht er gegen den Klub aus seinem Heimatland 17 Minuten, nun ließ er sich 25 Minuten Zeit, unterbrochen von der Halbzeitpause. Davor hatte der Franzose zwei technisch hochwertige Kopfbälle ins Tor von Chelsea gesetzt (21. und 24. Minute), später nutzte er einen haarsträubenden Abwehrfehler (46.).

Tuchel, der sich lediglich über das zwischenzeitliche 1:2 durch Havertz‘ Kopfball (40.) freuen durfte, war mächtig desillusioniert und auch ein wenig ratlos ob der klaren Niederlage. Immerhin gibt es am kommenden Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) noch ein Rückspiel, doch der Trainer antwortete auf die Frage, ob er seiner Elf zutraue, den Rückstand von zwei Toren noch aufzuholen, um ins Halbfinale einzuziehen. „Nein, im Moment nicht, nein“, sagte Tuchel, der seinem Gegenüber Carlo Ancelotti schon vor Abpfiff zum Etappensieg gratuliert hatte.

Tuchel begründete seinen Pessimismus, der eigentlich so gar nicht zu den sonst so selbstbewussten Schwergewichten des Fußballs passt, auch: „Weil wir unser Niveau wiederfinden müssen. Ich weiß nicht, wo es seit der Länderspielpause ist.“ Nach der Unterbrechung kassierte Chelsea in der Liga ein erstaunliches 1:4 daheim gegen den FC Brentford, nun folgte das 1:3 gegen Real. Tuchel ist skeptisch, dass es noch klappt mit dem Halbfinale. „Wenn sich die Dinge ändern, vielleicht“, sagte er: „Aber wie viele Klubs im Weltfußball könnten das schaffen, drei Tore Unterschied? Wie oft kommt das vor?“

Die ersten 45 Minuten nagten am deutschen Coach. „Das war wahrscheinlich die schlechteste erste Halbzeit, seit wir bei Chelsea sind. Das war weit entfernt von allen Maßstäben, die wir uns setzen“, sagte er. „Es war eine Wiederholung der zweiten Halbzeit gegen Brentford.“ Das Rückspiel gegen Real hat zunächst keine Priorität für Tuchel. „Ich sorge mich mehr um Southampton als um Real Madrid nächste Woche“, sagte er. „Wir müssen sicherstellen, dass jeder das hier verarbeitet. Wenn wir weiter so spielen, verlieren wir in Southampton – und werden dann im Bernabeu verprügelt.“

Für Chelsea geht es am Samstag (16.00 Uhr bei Sky) an Englands Südküste, Real reist mit dem Sieg und einem guten Gefühl zurück nach Spanien. Das lag vor allem an Benzema. „Was er macht, ist unfassbar. Er hat die Saison seines Lebens, ist sehr konzentriert und hungrig aufs Toreschießen“, sagte der frühere Münchner David Alaba über den 34 Jahre alten Stürmer, der in Madrid lange im Schatten von Cristiano Ronaldo stand, nun aber seinen immensen Wert für Real zeigt und nach der unappetitlichen Affäre um ein Sexvideo auch wieder in der französischen Nationalmannschaft spielt.

Alle Treffer zeigten seine Extraklasse. Zunächst wuchtete er einen Kopfball aus größerer Entfernung in perfektem Bogen an Edouard Mendy vorbei ins Tor, wenig später platzierte er seinen Versuch im Zurücklaufen ebenfalls per Kopf ohne Wucht, aber mit Präzision so, dass der Torwart keine Chance hatte. Und schließlich lauerte er nach einem Befreiungsschlag auf den Fehler des Gegners. Mendy und der deutsche Nationalverteidiger Antonio Rüdiger vertändelten den Ball hanebüchen durch schlampige Pässe, der lauernde Benzema schob den Ball auf großer Distanz ins leere Tor ein.

„Diese drei Tore sind richtig wichtig. Ich freue mich am meisten über das dritte, weil ich in der ersten Halbzeit eine Chance vergeben habe und darüber nachgedacht habe“, sagte Benzema. Nach zwei erfolgreichen Kopfbällen hatte er mit dem Fuß vergeben, weil er den Ball nicht sauber traf (42.). „Wir sind in das Spiel gegangen und wollten gewinnen. Und wenn Madrid diesen Ansatz wählt, ist das sehr positiv für uns.“ Gegen Chelsea erzielte Benzema seine Champions-League-Treffer Nummer neun, zehn und elf in dieser Saison. Nur Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat mit zwölf mehr. Noch.