Darum ist Tuchel so wichtig für Chelsea

Champions-Leage-Endspiel : Darum ist Tuchel so wichtig für Chelsea

Dem FC Chelsea winkt im Endspiel der Königsklasse ein unverhoffter Saisonausklang. Dass die Londoner es so weit geschafft haben, ist das Verdienst von Trainer Thomas Tuchel. Doch zuletzt hakte es.

Der FC Chelsea hat Glück gehabt. Der Klub des deutschen Fußballtrainers Thomas Tuchel schloss die am vergangenen Sonntag beendete Premier-League-Saison auf dem vierten Tabellenplatz ab und qualifizierte sich damit für die Champions League. Dabei verlor die Mannschaft ihr letztes Ligaspiel gegen Aston Villa 1:2 und musste sich ausgerechnet beim Londoner Stadtrivalen Tottenham Hotspur bedanken, der zur selben Zeit Leicester City bezwang. Denn Chelsea ist deshalb nur auf den vierten und nicht auf den fünften Platz abgerutscht, der sie so kurz vor dem Ziel doch noch um die Qualifikation gebracht hätte.

Sie könnten sich glücklich schätzen, dass Tottenham ihren Job für sie erledigt habe, sagte Tuchel nach der Niederlage mit gequältem Lächeln. Doch weil ihnen die Teilnahme an der finanziell so lukrativen Champions League nun sicher sei, sinke immerhin der Druck vor dem Finale des europäischen Spitzenwettbewerbs an diesem Samstagabend (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League, bei Sky und DAZN) – und das „nicht nur ein bisschen“, wie Tuchel bekräftigte.