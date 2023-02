Eigentlich war es zuletzt ruhig geworden um die einstmals von großen Emotionen umtoste Idee einer Super League, die die Fußballwelt im April 2021 durcheinandergewirbelt hatte. Die Einführung solch eines Wettbewerbs, in dem die reichsten Klubs der Welt ihre finanziellen Probleme durch noch mehr Einnahmen bekämpfen wollten, war nach wenigen Tagen nicht zuletzt an den energischen Fanprotesten in England gescheitert.

Aber ganz aufgegeben haben die Initiatoren ihr Projekt nie, wie sich zeigte, als im vergangenen Herbst der deutsche Sport- und Medienmanager Bernd Reichart als Chef der Agentur A22 in Erscheinung trat, um die Idee weiterzuentwickeln. Am Donnerstag erschien nun in mehreren großen europäischen Zeitungen ein „Meinungsbeitrag“, in dem Reichart nicht nur „zehn Grundsätze für eine europäische Fußball-Liga“ vorträgt, die Erläuterungen des 48 Jahre alten Allgäuers machen einen bemerkenswerten Strategiewechsel der ehemaligen Separatisten deutlich.