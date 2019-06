Jürgen Klopp singt „Let’s talk about six, baby“

Stimmen zum Spiel : Jürgen Klopp singt „Let’s talk about six, baby“

Divock Origi (Torschütze FC Liverpool): „Das ist etwas Besonderes. Es war ein hartes Spiel. Wir haben gegen ein starkes Team gespielt, aber wir waren auch stark. Es kann sich im Fußball schnell drehen.“

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): „Unglaublich. Das war nicht das beste Spiel von Tottenham, nicht das beste von Liverpool. Ich finde keine Worte, ich bin sprachlos. Ich war in so vielen Finals und habe sie verloren. Das ist für meine Familie, für die Fans. Sie mussten so lange leiden.“

Inklusive seiner Zeit bei Borussia Dortmund hatte Klopp bis zu diesem Abend sechs Endspiele nacheinander verloren. Nun kann ihm niemand mehr nachsagen, er könne keine großen Spiele gewinnen – Klopp steht in einer Reihe mit Champions-League-Siegertrainern wie Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld.

Seine Genugtuung darüber ließ er nach dem Spiel in einem Interview heraus. „Es gibt immer ein paar Leute, die sagen dir: Yeah, aber du hast ja nie gewonnen“, sagte Klopp. Und fing in leichter Abwandelung eines Neunziger-Jahre-Hits auf einmal an zu singen: „Let’s talk about six, Baby!“ Gemeint war der sechste Champions-League-Titel der Liverpooler.

Von „Legende“ über „Ich liebe ihn“ bis zu „Der großartigste Typ auf dem Planeten“ zeigen Reaktionen auf Twitter, dass der Deutsche die Stimmungslage bestens auf den Punkt gebracht hat.

Alisson (Torhüter FC Liverpool): „Es ist ein Kindheitstraum wahr geworden. Das ist unglaublich.“

Mohamed Salah (Stürmer FC Liverpool): „Jetzt ist jeder glücklich. Jeder hat heute sein Bestes gegeben, es war niemand allein herausragend, die ganze Mannschaft war unglaublich.“

Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool): „Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Nach dieser Saison, die wir hatten, hat es niemand mehr als wir verdient. Wir haben etwas Besonderes geschafft, das Spiel dominiert. Ich bin nur ein einfacher Junge aus Liverpool, dessen Traum wahr geworden ist.“