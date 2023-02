Es war nicht so, dass Luciano Spalletti sein Licht oder das seiner Mannschaft unter den Scheffel stellte. „Wir haben keinen einzigen ‚pallone banali’ – keinen leichtfertigen Pass – gespielt“, stellte der Trainer der SSC Neapel kurz vor Mitternacht fest. Ein leichter Anflug von Stolz schwang in seiner Stimme mit. Aber als er über die Chancen seiner Mannschaft sprechen sollte, in dieser Saison das Finale der Champions League zu erreichen, da hob Spalletti beschwichtigend die Arme: „Calma!“

Ruhig, ganz ruhig, riet er den italienischen Journalisten, die das 2:0 der SSC im Achtelfinal-Hinspiel bei der Frankfurter Eintracht in Begeisterung versetzt und zu Hochrechnungen animiert hatte. „Ein kleines Detail kann die Psychologie eines Spieles verändern und den Ausgang umkehren“, warnte der 63 Jahre alte Fußball-Lehrer, der es geschafft hat, in Italien als Experte anerkannt zu sein, ohne jemals den nationalen Titel in der Serie A gewonnen zu haben. Aber bei seinen Engagements hatte er AS Rom (zweimal) und Inter Mailand zu spielerischer Blüte verholfen.