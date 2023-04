Die SSC Neapel hat die italienische Meisterschaft so gut wie sicher. Trotzdem braucht es in der Champions League dringend einen Sieg über Milan, um den Verein zu befrieden. In der Fanszene brodelt es.

Luciano Spalletti bleibt jetzt nichts mehr erspart. Sogar Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, meldete sich zu Beginn der Woche mit einem despektierlichen Kommentar zu Wort. Dabei war ein Aufeinandertreffen von City und Spallettis SSC Neapel vor den jeweiligen Viertelfinal-Partien in der Champions League noch gar nicht abzusehen.

Champions League Liveticker

Guardiola hatte es am Dienstag mit seinem früheren Verein FC Bayern zu tun, die SSC Neapel tritt an diesem Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) im Giuseppe-Meazza-Stadion gegen den AC Mailand an. Da aber ein gewichtiger Teil des modernen Fußballs im Reden über diesen Sport besteht, wurde der Seitenhieb in Italien aufmerksam vermerkt und kommentiert.