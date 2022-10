Hochspannung nach Heimsieg : So kommt Frankfurt in der Champions League weiter

So kommt Frankfurt in der Champions League weiter

In der Eintracht-Gruppe ist für alle Teams noch alles möglich. Die Frankfurter gehen voller Überzeugung ins Finale von Lissabon. Dort könnte es zu einer einmaligen Konstellation in der Tabelle kommen.

Die erste Frage in der Pressekonferenz war noch gar nicht gestellt, da unterbrach Oliver Glasner den Reporter schon: „Ist Dortmund abgesagt, oder?“ Der Fußballtrainer von Eintracht Frankfurt hatte nach dem 2:1-Sieg über Olympique Marseille in der Champions League auch kurz vor Mitternacht am Mittwochabend den Überblick nicht verloren, obwohl er und seine Spieler derzeit einer atemlosen Hatz durch den Spielplan ausgesetzt sind. Alle drei, vier Tage steht eine Partie auf dem Programm, ehe die Winter-Weltmeisterschaft in Qatar in dreieinhalb Wochen beginnt.

Die Endrunde im Emirat, bei der die besten Mannschaften der Welt um den goldenen Pokal spielen, stoppt die Klubsaison bei voller Fahrt. Wenn es im neuen Kalenderjahr wieder losgeht, möchten die Frankfurter noch in der Champions League dabei sein. Dafür braucht es im finalen Gruppenspiel der Champions League bei Sporting Lissabon am Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) einen Sieg. Und so stellten viele am Mittwoch nur die Frage, wie es in der Königsklasse weitergeht – ohne zu erwähnen, dass es für die Eintracht vorher in der Bundesliga weitergeht.

Und wie! Am Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) kommt Borussia Dortmund nach Frankfurt zum Spitzenspiel der nationalen Liga. Der Vierte der Tabelle gegen den Fünften. In normalen Zeiten wäre das in den Tagen zuvor ein großes Thema. Da die Fußballzeiten jedoch besondere sind, zumal in Frankfurt, überstrahlt der internationale Wettbewerb mit dem Sternenlogo dieser Tage alles. Nach dem ersten Heimerfolg der Klubgeschichte in der Champions League ist das Achtelfinale nur noch einen Sieg entfernt in einer Gruppe, in der alles möglich ist.

Ein Punkt reicht der Eintracht nicht

Nach der Auslosung betonten viele, wie ausgeglichen das Leistungsniveau aller vier Teams in der Eintracht-Gruppe sei. Die Vorhersagen trafen zu: Nach fünf von sechs Spieltagen führt Tottenham die Tabelle mit acht Punkten an, es folgen Sporting und Frankfurt mit sieben, Marseille hat sechs. Um zu verstehen, was am kommenden Dienstag passieren muss, damit die Eintracht in der Champions League überwintert, braucht es keine tiefgehenden Mathematik-Kenntnisse, aber einen Blick ins Regelwerk. Um es auf den Punkt zu bringen: Einer reicht der Eintracht in Lissabon nicht, es müssen drei sein.

Die ersten beiden Plätze der Gruppe führen zum Einzug ins Achtelfinale der Champions League, das im kommenden Februar beginnt. Der Dritte kommt immerhin noch in die Europa League. Der Vierte scheidet aus. Gewinnen die Frankfurter das Spiel in Lissabon, lassen sie die Portugiesen und Marseille sicher hinter sich. Sollte Tottenham im Parallelspiel am Dienstag zudem in Marseille nicht gewinnen, wäre die Eintracht gar Erster. Bei einem Frankfurter Remis würde Gegner Sporting vor der Eintracht bleiben, die den direkten Vergleich beider Teams dann durch das 0:3 im Hinspiel verloren hätte.