Aktualisiert am

Deutscher Trainer in Portugal

Deutscher Trainer in Portugal :

Deutscher Trainer in Portugal : Wie Roger Schmidt Benfica zu einem Topteam formte

Er hätte ausrasten oder dünnhäutig reagieren, einen Schuldigen suchen oder sich in irgendwelchen Erklärungsmustern verheddern können. Denn Roger Schmidt weiß ja eigentlich gar nicht mehr, wie sich eine Niederlage anfühlt. Im Expresstempo jagt der deutsche Trainer mit Benfica Lissabon durch Portugals Liga und die Königsklasse.

Der erste Meistertitel seit 2019 ist Benfica kaum noch zu nehmen, in der Champions League winkt vor dem Viertelfinal-Hinspiel an diesem Dienstag gegen Inter Mailand (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) sogar der erstmalige Einzug in die Runde der besten vier Teams.