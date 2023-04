„Rodrygoles“, „Eurorodrygo“, „vom Nebendarsteller zum Killer“. Wenn nur eine einzige Zeitung wie die Madrider Sportgazette „AS“ seitenlang von einem einzigen Spieler schwärmt, ist etwas Besonders passiert. Und tatsächlich: Rodrygo Silva de Goes hat am Dienstag Real Madrid zwar nicht allein ins Halbfinale geschossen, doch mit seinen beiden Toren erheblichen Anteil daran. 16 Mal hat er bisher in 37 Spielen der Champions League getroffen. Carlo Ancelotti äußerte nach dem Spiel trotzdem lakonisch: „Na ja, er war nicht so gut wie die anderen, aber er hat den Unterschied ausgemacht.“

Schon in der vergangenen Saison hatte Rodrygo im Viertelfinale gegen Chelsea mit seinem Anschlusstreffer zum 1:3 sein Team wieder zurück ins Spiel gebracht. Im Halbfinale gegen Manchester City ermöglichte er nach einer Einwechslung für Toni Kroos gleich mit zwei Treffern in der 90. und 91. Minute eine abermalige Aufholjagd im Bernabéu-Stadion. Dieses Mal war kein solches Wunder nötig, denn Rodrygo spielte von Beginn an.