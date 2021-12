Ballon d’Or für Lewandowski? : „Ich hoffe, es waren keine leeren Worte von Messi“

Torjäger Robert Lewandowski hat mit Enttäuschung auf seine Niederlage beim Ballon d'Or reagiert. „Als ich das Ergebnis gehört habe, war ich natürlich irgendwo traurig, das will ich nicht leugnen“, sagte er der Streamingplattform Viaplay Sport Polska. Der Argentinier Lionel Messi hatte vergangene Woche in Paris zum siebten Mal den Goldenen Ball erhalten, Bundesliga-Torschützenkönig Lewandowski musste sich trotz seiner starken Saison bei der von der französischen Fachzeitung „France Football“ durchgeführten Prestige-Wahl mit Platz zwei begnügen. Dass er als bester Torjäger geehrt wurde, war für den polnischen Ausnahmefußballer nur ein schwacher Trost.

Champions League Liveticker

„Ja, natürlich hast du so ein Gefühl von ungestilltem Verlangen, wenn du so nah dran bist und mit einem so großen und genialen Fußballer wie Messi konkurrierst, und Stimmen hörst, dass du das hättest gewinnen sollen. Natürlich respektiere ich Lionel Messi, wie er spielt und was er erreicht hat. Allein die Tatsache, dass ich mit ihm konkurrieren kann, zeigt mir in gewisser Weise, auf welchem Niveau ich bin, und ich bin darauf sehr stolz“, sagte der 33 Jahre alte Stürmer. „Aber ehrlich gesagt: Ich war traurig. Ich bin froh, dass wir unter der Woche kein Spiel hatten.“

Messi hatte nach seiner Ehrung noch auf der Bühne an Lewandowski gerichtet gesagt: „Jeder weiß, dass du letztes Jahr der Gewinner warst. Ich finde, France Football sollte dir den Preis für 2020 noch geben. Du hast ihn verdient und solltest ihn auch zuhause haben.“ Im vergangenen Jahr hatte es bei der Verleihung des Goldenen Balls wegen der Pandemie eine Pause gegeben.

Lewandowski sagte auf die Frage, ob er das nur als PR-Masche aufgefasst habe oder als ehrlich gemeint: „Ich hätte es gern, dass das eine aufrichtige Erklärung eines großen Fußballers war und nicht nur leere Worte.“ Allerdings sei er nicht so fixiert darauf, den Preis für 2020 tatsächlich zu bekommen. Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer sprach sich für eine nachträgliche Vergabe des Goldenen Balls für die Saison 2020 an Lewandowski aus. „Ich finde die Idee gut“, sagte er in einem Interview der „Sport Bild“. „Es wäre unser Wunsch, wenn Bewegung in die Sache kommt.“

Nach einem Jahr Goldener-Ball-Pause wegen der Corona-Pandemie hatte sich Lewandowski als Triplesieger von 2020, Klub-Weltmeister 2021 und nach einer unglaublichen Torserie große Hoffnungen gemacht, nach dem Titel des Weltfußballers auch mit der von der französischen Sportzeitschrift „France Football“ verliehenen Auszeichnung geehrt zu werden. Es gewann allerdings Messi von Paris Saint-Germain, der mit Argentinien erstmals die Copa America geholt hatte.

Hainer gab derweil nach dem Chaos auf der Jahreshauptversammlung Fehler zu, seinen allgemeinen Kurs will er aber nicht ändern. „Wir dürfen uns nach einem solchen Abend insgesamt nicht von unserem Weg abbringen lassen. Ich bin mit Leib und Seele Bayern-Fan, mit voller Leidenschaft bei dieser Aufgabe dabei“, sagte der 67-Jährige. Hainer gestand aber auch einen Fehler ein. „Mit dem jetzigen Wissen“ würde er die Jahreshauptversammlung „nicht mehr vorzeitig beenden“, sagte er: „Ich wollte den Mitgliedern auch nicht das Wort abschneiden, habe es in dem Moment aber so empfunden, dass kein sachlicher Dialog mehr möglich gewesen wäre.“

Mehr zum Thema 1/

Ihm sei klar geworden, dass eine Mitgliederversammlung bei einem Fußballklub „viel emotionaler als eine Hauptversammlung bei einer Aktiengesellschaft“ verlaufe. Die „Hainer raus“-Rufe und die aufgeheizte Stimmung hätten ihm „persönlich natürlich wehgetan“, verriet der frühere Adidas-Boss: „Es war keine angenehme Sache.“ Als Konsequenz wolle er die Meinung der Mitglieder bei strittigen Fragen wie dem Qatar-Sponsoring „in der Zukunft noch intensiver einholen“.

Ob der 2023 auslaufende Vertrag mit Qatar Airways verlängert wird oder nicht, wollte Hainer nicht prophezeien. „Dieses Thema ist komplex und muss insgesamt differenzierter betrachtet werden“, sagte er. Es sei aber „keine leichte Aufgabe, der Erwartungshaltung unserer Fans auf der ganzen Welt gerecht zu werden, dass ihr FC Bayern international immer oben mitspielt – und gleichzeitig unserer gesellschaftlichen Verantwortung.“