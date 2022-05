Trainer von Real Madrid : Ancelotti kann es überall!

Vor etwa sechs Jahren standen die Verantwortlichen des FC Bayern München vor einer „sehr schwierigen Aufgabe“. Sie mussten damals einen Ersatz für Pep Guardiola finden, den wahrscheinlich weltbesten Trainer, der seinen Abschied angekündigt hatte. Und sie fanden ihn schnell. „Dafür“, so erinnert sich der damalige Kapitän Philipp Lahm, „kam nur einer infrage: Carlo Ancelotti.“

In seiner ersten Saison in München hat Ancelotti, der früher unter seinem italienischen Landsmann Arrigo Sacchi, einem Erfinder des modernen Fußballs, spielte und später mit ihm coachte, die Meisterschaft gewonnen und ist im Viertelfinale der Champions League in der Verlängerung gegen den späteren Champion Real Madrid ausgeschieden.