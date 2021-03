„Es ist möglich“ : Real Madrid träumt von Ronaldos Rückkehr

In 292 Spielen erzielte er unglaubliche 311 Tore. An Cristiano Ronaldo denkt Real Madrid gerne zurück. Bei Juventus Turin läuft es nicht ganz so gut. Zinedine Zidane öffnet die Tür für eine Rückkehr.

Mit Juventus Turin hat Cristiano Ronaldo erst wieder ein neues enttäuschendes Fußball-Kapitel geschrieben. Im Achtelfinale der Champions League war gegen seine Landsleute vom FC Porto schon wieder vorzeitig Schluss. Was waren das nur für Zeiten, als der mehrfache Weltfußballer mit Real Madrid in der Königsklasse Pokal um Pokal gewann. Womöglich kommen sie bald wieder.

Champions League Liveticker

Trainer Zinedine Zidane öffnete Ronaldo die Tür für eine Rückkehr zu Real Madrid nun. Auf die Frage bei „Sky Italia“, ob an dem Gerücht einer Rückkehr des 36-Jährigen nach Spanien etwas dran sei, antwortete Zidane: „Es ist möglich. Wir kennen Cristiano, wir kennen ihn als Mensch und wissen alles, was er für Real Madrid getan hat.“

Zidane, der selbst von 2001 bis 2006 beim spanischen Rekordmeister spielte und von 2016 bis 2018 Ronaldos Trainer war, schränkte allerdings ein: „Im Moment ist er Spieler von Juventus Turin, das haben wir zu respektieren.“ Doch solche Aussagen dürften nur der Tatsache geschuldet sein, um keinen unnötigen Staub aufzuwirbeln und möglicherweise Juventus zu verärgern, wenn es ernst wird.

Hazard schon wieder verletzt

Portugals Europameister hat bei Juve noch einen Vertrag bis in den Sommer 2022. In Spanien wird spekuliert, Ronaldo könnte dann wieder zu den Königlichen zurückkehren, für die er in 292 Spielen unglaubliche 311 Tore erzielte. 2018 wechselte er für 100 Millionen Euro zur „Alten Dame“ nach Italien. Auch dort bestach er durch viele Tore, aber in der Champions League lief es nicht wirklich.

Eden Hazard wird Real Madrid, das an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) auf Atalanta Bergamo im Achtelfinal-Rückspiel trifft, derweil wieder für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Nach einem ersten 15-minütigen Einsatz nach einer sechswöchigen Zwangspause wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel legt den belgischen Nationalspieler nun eine Blessur der rechten Oberschenkelmuskulatur lahm.

Schon seit geraumer Zeit schliddert der 30-Jährige von einer Zwangspause in die nächste. Seit seinem Wechsel vom FC Chelsea nach Spanien 2019 kam Hazard nur in 36 von 87 Pflichtspielen zum Einsatz.