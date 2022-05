Achter Sieg im achten Endspiel : Die Unbesiegbaren von Real Madrid

Mit Kylian Mbappé ist es be­kanntlich nichts geworden, aber wer weiß, vielleicht konnte man bei Real Madrid zu vorgerückter Stunde schon die übernächste Generation sehen, wie sie das Zu­sammenspiel probt. Der Nachwuchs aus den Häusern Kroos und Modric wirkte jedenfalls nicht nur putzmunter, sondern schien sich auch bestens zu verstehen, als die Väter sich kurz nach zwei Uhr morgens durch die Interviewzone des Stade de France schlängelten.

Bei Toni Kroos ist das schon eine gute Familientradition, im Al­bum wird man auch später noch einmal mit Freude sehen, wie die Pokale immer mehr, die Kinder immer größer wurden. Zum Bild von Kroos als Musterpapa passte auch, dass er seinem fünften Champions-League-Triumph nicht deshalb einen Sonderplatz einräumte, weil er unter besonderen sportlichen Umständen errungen war. Sondern, weil zum ersten Mal „mein Kleinster dabei war“, wie er sagte, „der hat noch nie einen Champions-League-Pokal gewonnen, jetzt hat er auch einen, jetzt ist es voll­ständig.“

Allerdings hatte man vorher auch zu ei­nem anderen Eindruck kommen können. Wenn man zum Beispiel sah, wie nach dem Schlusspfiff Kroos noch Kraft für eine letzte Attacke hatte, den Kollegen David Alaba zu Boden riss und mit ihm herumkugelte, als wäre das französische Nationalstadion nur ein großer Spielplatz. Oder, ganz an­ders, als Kroos kurz darauf vom deutschen Fernsehen zum Interview gebeten wurde, sich zwei Fragen des ZDF-Mannes Nils Kaben anhörte, und diesen dann erst rundmachte und dann allein stehenließ, weil ihm der Unterton der Fragen zu negativ er­schien.

Da wirkte Kroos ein bisschen wie ein bockiges Kind – oder eben doch wie jemand, der gerade das Gefühl hatte, etwas ziemlich Großes erreicht zu haben und, mal wieder, nicht die angemessene Wür­digung dafür zu erhalten. Er habe nach so einem Sieg, seinem wie gesagt fünften in der Champions League, „eher positiv angelegte Fragen erwartet“, sagte er später.

Kroos, mit seiner Druckresistenz ein we­sentlicher Faktor an diesem Abend, war nicht der einzige Madrilene, aus dem etwas rausmusste nach dem 1:0-Sieg ge­gen Liverpool. Auch Thibaut Courtois machte seinem Unmut Luft. Der belgische Torwart ärgerte sich nachhaltig da­rüber, dass er in einem englischen Magazin nicht unter den besten zehn seines Fachs aufgeführt war, dass er überhaupt nicht genügend Respekt auf der Insel be­kommen habe, dabei sei er dort doch zweimal Meister geworden, mit Chelsea – und dass auch unmittelbar vor dem Finale noch einmal „reichlich komisches Zeugs“ aus England gekommen sei.

Insofern durfte er Paris mit der Genugtuung verlassen, sich fortan als Schattenmann in Liverpooler Albträume zu schleichen und dort immer noch ein bisschen größer zu werden – bis Mo Salah gar kein Tor mehr, sondern nur noch Torwart sieht. Es waren Courtois‘ Großtaten in der ersten Hälfte gegen Sadio Mané und dann nach der Pause im Privatduell mit Salah, die dafür sorgten, dass der Treffer durch Vinicius Junior in der 59. Minute der einzige des Abends geblieben war.

Dass es streng genommen der einzige Schuss aufs Liverpooler Tor war, also ab­gesehen von Karim Benzemas wegen Abseits aberkanntem Treffer kurz vor der Pause, verhagelte Jürgen Klopp den Abend und die Laune (siehe Text auf der folgenden Seite). Aber es war nicht der einzige und auch nicht der wichtigste Grund, dass die große Geschichte dieses Finales ein anderer erzählte. Eine Ge­schichte von Macht, Magie und vielleicht auch Metaphysik, deren Fäden Carlo Ancelotti schon in den Tagen vorher gelegt hatte, und die er am Abend seines Triumphs wieder aufgriff.

Da­raus, dass es auch ein persönlicher war, Ancelotti hat nun als erster Trainer überhaupt viermal den Henkelpott ge­wonnen, machte er keine große Sache. Weil es für Ancelotti eine Sache gibt, die viel größer ist: Real Madrid. „Mit Real“, sagte er, „ist es leichter, die Champions League zu gewinnen als mit anderen Teams.“ Weil die Geschichte des Klubs mitspiele und den Spielern Kraft und Zuversicht gebe: Der Geist, der aus dem Trikot kommt. Achtmal stand Real im Finale, seit der wichtigste europäische Wettbewerb als Champions League firmiert, achtmal wurde der Name Real Madrid in den Pokal eingraviert.