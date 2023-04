Das Estadio Santiago Bernabéu ist eine Baustelle. Schon seit Sommer 2019 wird das Stadion mitten in Madrid umgebaut. Es soll dabei nichts von seiner alten Charakteristik verlieren, aber für die Zukunft fit gemacht werden. Noch gibt es ein wenig zu tun, am Dach, auf den Tribünen, am Drumherum. Doch es ist schon klar erkennbar, wie die gewaltige Arena bald, wenn sie fertig ist, aussehen wird.

Auch eine Fußballmannschaft ist eine Baustelle, gar eine, die praktisch nie geschlossen werden kann, weil es irgendwo immer etwas zu tun gibt. Wer wüsste das besser als der alte Baumeister Carlo Ancelotti, der nicht für den Umbau des Bernabéu, sondern für den der Mannschaft, die darin spielt, zuständig ist. Anders als beim Stadion aber, aus dem Real Madrid für einige Zeit gar auszog, damit die Arbeiten ungestört vom Spielbetrieb voranschreiten konnten, kann der Trainer sich Pausen nicht erlauben. Denn auch der immense Trophäenbereich im Stadion soll sozusagen erneuert werden.

Es sieht gar nicht schlecht aus, dass in diesem Sommer mindestens ein weiterer Pokal hinzugestellt werden kann. Im spanischen Pokalwettbewerb steht Ancelottis Mannschaft im Endspiel. Am 6. Mai geht es gegen Außenseiter Osasuna. Auch in der Champions League ist Real auf dem richtigen Weg. Das Hinspiel im Viertelfinale gegen den FC Chelsea gewannen die „Königlichen“ am Dienstagabend mit 2:0 Toren. In einer Woche geht es zum Rückspiel nach London an die Stamford Bridge. Nur in der spanischen Meisterschaft läuft es nicht rund. Erzrivale FC Barcelona hat 13 Punkte Vorsprung.

Wer seinen Blick nicht nur auf die Fortschritte beim Stadionumbau richtet, sondern vor allem auf den Rasen blickt, sieht auch dort, wie sich die Mannschaft in den weißen Trikots verändert. Das gilt nicht für die Spielweise und das Resultat – und das ist eine besondere Kunst. Wie in all den Jahren ist Real Madrid mit chirurgischer Präzision am Werk, wenn es darum geht, an den großen Abenden auf der europäischen Bühne nicht unbedingt zu glänzen, aber am Ende doch zu gewinnen. Und das bei wechselndem Personal. Denn das Siegerteam von einst hat neue Gesichter bekommen.

Gegen Chelsea standen die alten Erfolgsgaranten wie Torwart Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Toni Kroos, Luka Modric oder Karim Benzema in der Startelf. Sie haben unzählige Spiele absolviert und Trophäen gewonnen. An ihrer Seite spielten Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Rodrygo oder Vinicius Junior. Sie sind, und das macht die Mischung so wertvoll, nicht nur Zukunft, sondern auch Gegenwart des Klubs. Und so verwundert es kaum, dass der junge Vinicius die Treffer des alten Benzema (22. Minute) und des eingewechselten Marco Asensio (74.) vorbereitete. Chelsea gab zwar zuletzt deutlich mehr Geld als Real aus, die Mannschaft aber wirkt unfertig.

Entsprechend zufrieden war Ancelotti nach dem ersten Teil des Viertelfinales. „Wir haben hier ein komplettes Spiel abgeliefert. Das müssen wir in London wieder tun, um das Halbfinale zu erreichen“, sagte der Trainer des Titelgewinners aus der vergangenen Saison. „Wir sind mit dem Ziel angetreten, uns einen Vorteil für das Rückspiel zu verschaffen, und das haben wir geschafft.“ Chelsea hatte es mit einer massiven Abwehr und vereinzelten Kontern versucht. Erfolgreich war die Taktik von Trainer Frank Lampard nicht, auch, weil Ben Chilwell nach einer Notbremse die Rote Karte sah (59.).

Ancelottis Spieler, ob alt oder jung, gingen mit der Taktik des ziemlich defensiv eingestellten Gegners gut um, auch wenn der Trainer sagte, dass seine Mannschaft habe „leiden“ müssen. „Wir haben uns sehr bemüht, den Ball zurückzuerobern und zu pressen“, sagte der 63 Jahre alte Italiener. „Ich bin zufrieden mit unserer Leistung.“ Das war auch Vinicius, der auf der linken Seite immer wieder für Furore sorgte. „Wir haben sehr gut gespielt und die ganze Zeit Druck gemacht, so wie wir es in dieser Phase der letzten Saison getan haben. Das war eine unserer besten Leistungen in dieser Saison.“

Mit seinen gerade 22 Jahren hat der Brasilianer verinnerlicht, wie wichtig die Königsklasse für Rekordgewinner Real Madrid ist. Im Finale 2022 schoss er das entscheidende Tor gegen Liverpool. Nun sagte er nach dem Sieg über Chelsea: „Jeder Spieler, der dieses Trikot für Madrid trägt, weiß, wie besonders die Champions League ist. Vor allem im Bernabéu mit dieser Fangemeinde, die hinter uns steht. Sie sind Feuer und Flamme für diesen Wettbewerb. Wenn man für Madrid spielt, muss man vom Hunger angetrieben werden, in der Champions League zu spielen und sie zu gewinnen.“

Den Spaniern, die im Halbfinale auf den Sieger des Duells zwischen Manchester City und Bayern München (Hinspiel 3:0) treffen, ist das schon 14 Mal gelungen. Am 10. Juni in Istanbul soll es ein weiteres Mal so kommen. Einer, der die Trophäe oft – ein Mal mit den Bayern, vier Mal mit Real – gewann, ist Toni Kroos. „Ich glaube, dass wir zufrieden sein können. Das ist ein gutes Ergebnis, das nehmen wir jetzt mal mit“, sagte der frühere deutsche Nationalspieler bei DAZN. „Mit ein bisschen mehr Ruhe im letzten Drittel, hätten wir noch mehr Chancen kreieren können.“ Insgesamt habe man die Begegnung aber „gut kontrolliert“.

Nach dem Platzverweis hätte Real „die eine oder andere Chance mehr provozieren können“. Aber die Überzahl sei immer auch „ein Balanceakt, wo man dann schauen musst: Okay, gehen wir jetzt voll auf das zweite, dritte, vierte – oder sagst du auch, bevor du noch irgendwo reinrennst“, sagte Kroos, der mit einer Passquote von 95 Prozent herausragte. Im Rückspiel müsse man vor allem die ersten 15, 20 Minuten überstehen. „Da müssen wir dagegen halten, darum wird es gehen. Da musst du da sein und die Zweikämpfe genauso annehmen wie hier. Und dann habe ich ein gutes Gefühl“, sagte der 33-Jährige.