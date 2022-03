Rangnick und Manchester United : Wir sind doch nicht der FC Ronaldo – oder?

Aktualisiert am

Manchester United hat unbequeme Wochen hinter sich. Seit die Mannschaft des deutschen Trainers Ralf Rangnick Ende Februar im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals bei Atlético Madrid ein 1:1 geholt hatte, folgten in der Premier League nacheinander ein enttäuschendes Unentschieden gegen den akut vom Abstieg bedrohten Watford FC, eine in jeder Hinsicht blamable 1:4-Niederlage beim Stadtrivalen Manchester City und am vergangenen Samstag ein 3:2-Erfolg gegen Tottenham Hotspur – dank eines Hattricks von Cristiano Ronaldo.

„Das war nötig“, sagte Rangnick nach dem Sieg: „Wir mussten dieses Spiel gewinnen, und es wird uns einen Schub für unser nächstes Spiel geben.“ An diesem Dienstagabend (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Amazon Prime Video) ist Atlético zum Rückspiel zu Gast im Old Trafford.