Eingeschnappte Stars, sorgenvoller Trainer, wütende Fans: Die Unruhe vor dem Hinspiel gegen die Bayern in der Champions League ist enorm bei PSG. Was bedeutet das für das Duell im Achtelfinale?

Mindestens so groß, wie die Ansprüche bei Paris Saint Germain grundsätzlich sind, ist dort die aktuell herrschende Nervosität. Eine so schlechte Winterphase hat es für den Klub seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gegeben, das bisher tiefste Stimmungstief war am Samstag erreicht, als PSG das Spitzenspiel der französischen Ligue 1 bei der AS Monaco 1:3 verlor.

Die Anhänger sind sauer, die Spieler sind sich angeblich nicht alle grün, und die Liste der angeschlagenen, verletzten oder grippekranken Profis hat sich zuletzt auch verlängert. „Wenn ich mir gerade keine Sorgen machen würde, dann wäre etwas überhaupt nicht in Ordnung“, sagte PSG-Trainer Christophe Galtier.