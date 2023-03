Nach dem Aus in der Champions League in München kritisieren die internationalen Medien die Mannschaft um Kylian Mbappé und Lionel Messi scharf. Beim FC Bayern wird vor allem ein Spieler gelobt.

Im Achtelfinal-Showdown mit Paris Saint-Germain ist der FC Bayern mit einem 2:0 (0:0) verdient ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Dazu schreiben die internationalen Blätter:

Frankreich:

„Le Figaro“: „Ein weiteres europäisches Fiasko für Paris.“

„L'Equipe“: „Am Fuße eines Gipfels in der Allianz Arena am Mittwoch blieb PSG ganz unten am Pass, die Beine abgetrennt von einem Bayern München, das zwar nicht gerade knallig, aber reif genug spielte, um es zu vernichten.(...) Paris wartete darauf, dass die Flammen von Mbappé und Messi das Blatt wenden würden, aber beide Genies blieben in ihrer Kiste.“

„Le Parisien“: „Diese Mannschaft jagt niemandem Angst ein. Doch trotz der erneuten Klatsche – die Revolution muss warten. Das Aus in der Champions League gegen Bayern München bringt PSG wieder in eine Situation, die es schon oft erlebt hat. Die Zukunft des Vereins und der Vereinsführung hängt mehr denn je von den Entscheidungen Kylian Mbappes ab.“

„Libération“: „Auf Wiedersehen Champions League. Vernichtet von den Bayern, ist Paris weiter auf Flop-Niveau. PSG hatte sein magisches Amulett, den Mann, der Berge versetzt. Doch von Beginn der zweiten Halbzeit an war Paris körperlich weniger präsent, technisch viel weniger präzise als der ewige deutsche Meister, unfähig, in zwei Spielen auch nur ein Tor zu schießen. PSG erweckt den Eindruck, die europäische Bühne zu verlassen, ohne wirklich daran zu glauben, ohne sich zu regen, ohne zu leben. Und Kylian Mbappe konnte daran auch nichts ändern.““

„RMC Sport“ zur Spiel-Statistik: „Laut UEFA-Statistik liefen die Bayern in der Allianz Arena 122 Kilometer, gegen genau 113,1 Kilometer der Pariser. Ein miserabler Unterschied, den der Ballbesitz (52% für Paris) nicht rechtfertigen kann.“

„Le Monde“: „Bayern bestraft PSG und nimmt Paris die Luft. Es wird ein Saisonende ohne Reiz – fraglich, ob die Qataris und Kylian Mbappe sich das erneut bieten lassen.“

Großbritannien:

„The Sun“: „Au revoir, Paris Saint-Germain – wieder einmal haben es die qatarischen Öldollars nicht geschafft, in der Champions League Ruhm zu erringen.“

„The Guardian“: „In gewisser Weise ist das einfach das Mantra des modernen PSG. Schon gekauft? Jemals gescheitert? Egal. Nochmal kaufen. Wieder scheitern. Schöner scheitern. Scheitern mit den beiden besten Stürmern der Welt, die zur Verfügung stehen. Scheitern, indem man im eigenen Strafraum den Ball verliert und zulässt, dass Eric Maxim Choupo-Moting den Ball in ein leeres Netz hebt. Scheitern, indem man in 180 Minuten Fußball kein einziges Tor schießt.“

„Mirror“: „Tore von Eric Maxim Choupo-Moting und Serge Gnabry besiegelten ein weiteres erbärmliches Champions-League-Ende von PSG.“

Italien

„Gazzetta dello Sport“: „FC Bayern versenkt PSG gnadenlos. Ein vollkommenes Desaster für Paris, das bezeugt, dass die Frühlingsrevolution mit dem Trainerwechsel und Mbappes Vertragsverlängerung zu keinerlei Resultaten geführt hat.“

„Corriere dello Sport“: „Die Niederlage der Franzosen ist angesichts der klaren Überlegenheit der Bayern eine wahre Demütigung. Die vielen Stars genügen nicht, um aus PSG eine echte Mannschaft zu machen. PSG ist fahl und glanzlos wie noch nie.“

„Corriere della Sera“: „Die Champions League bleibt für PSG verwunschen. Mbappe zerschellt an Bayerns Mauer, Messi ist von Nagelsmanns Riesen vernichtet worden.“

„Il Giornale“: „Paris St. Germain träumt vom Paradies und erwacht in der Hölle.“

Spanien:

„Marca“: „Bayern setzt (erneut) dem Traum von PSG in der Champions League ein Ende.“

„AS“: „Pariser Drama in München. PSG, der Verein von Messi, Neymar und Mbappé, die Nummer Sechs der Clubs, die seit 2011 am meisten Geld für Transfers ausgegeben haben, ist erneut aus dem größten Wettbewerb des Kontinents ausgeschieden.“ „El País“: „Choupo-Moting bringt Bayern den Aufstieg und vernichtet PSG.“

Niederlande

„Voetbal International“: „Ein imponierender de Ligt herrscht über Messi und Mbappe. Der Abwehrspieler war herausragend.“

Schweiz

„Blick“: „Das hätte im Champions-League-Drama für den Nati-Goalie enden können! Der Mega-Bock von Yann Sommer hätte alles auf den Kopf stellen können. Nun darf er am Ende jubeln – dank Teamkollege Matthijs de Ligt.“