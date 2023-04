Aktualisiert am

Frank Lampard macht als Trainer auf höchstem Niveau bislang keine gute Figur. Beim FC Chelsea soll er retten, was zu retten ist. Der jüngste blindwütige Kaufrausch des Klubs zahlt sich bislang nicht aus.

Nach einer knappen Stunde hatte Frank Lampard genug gesehen. Im Premier-League-Spiel seines FC Chelsea gegen Brighton & Hove Albion am Samstag stand es 1:1, aber Chelsea war vor seinen eigenen Fans in jeder Hinsicht unterlegen. Also wechselte Lampard auf einen Schlag vier Spieler ein, um eine Verbesserung zu erzwingen. Der Versuch ging nach hinten los: Kurz danach erzielte Brighton das Führungstor, und bis zum Schlusspfiff fehlten Chelsea die spielerischen Mittel, um noch einmal dagegen aufzubegehren.

Es war im dritten Spiel die dritte Niederlage für die Londoner, seit Lampard als Interimstrainer an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist. Hinterher musste er sogar zugeben, dass der 1:2-Endstand den Spielverlauf nicht akkurat widerspiegelte, denn Brighton hätte gut und gerne auch vier oder fünf Tore schießen können.