Presse zu Rassismus-Eklat : „Die Menschheit applaudiert euch“

Aktualisiert am

Debatte vor dem Abbruch: Schiedsrichter Ovidiu Hategan (links) und die Spieler von Basaksehir. Bild: AFP

Der Rassismus-Eklat in der Champions League mit Abbruch des Spiels in Paris erschüttert auch die internationalen Medien. Die in der Türkei loben die Spieler, die vom Rasen gehen, die rumänischen fokussieren sich auf den Vierten Offiziellen.