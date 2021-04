Manchester City : Guardiolas Mission ist noch lange nicht zu Ende

Der Gewinn der Meisterschaft ist Manchester City so gut wie sicher. In der Champions League ist der Weg für Pep Guardiolas Team noch weit. Aber die Gelegenheit war vielleicht noch nie so günstig.

Nach dem 2:0-Sieg über Leicester City am vergangenen Samstag war Manchester-City-Trainer Pep Guardiola ganz ausgelassen. „Wir sind nah dran – sehr nah“, sagte er mit Blick auf den höchstwahrscheinlichen Gewinn der Meisterschaft in der Premier League. Bis dahin hatte er in Interviews stets gemahnt, es sei noch zu früh, um über den Titel zu sprechen. Aber bei acht verbleibenden Spieltagen wäre es eine große Überraschung, wenn City am Ende nicht Meister würde.

Der Vorsprung an der Tabellenspitze beträgt 14 Punkte. City hat 18 der vergangenen 19 Ligaspiele gewonnen. „Ich liebe die Premier League mehr als jeden anderen Wettbewerb“, sagte Guardiola, dem konstant gute Leistungen seiner Mannschaft lieber sind als vereinzelte Glanzstücke. Er steht vor dem Gewinn seiner dritten englischen Meisterschaft, seit er vor fast fünf Jahren nach Manchester kam. In Englands hartumkämpfter Eliteliga ist das beachtlich.

Dabei sah es noch vor wenigen Monaten nicht besonders gut aus für City – und auch nicht für Guardiola. Der FC Liverpool hatte Manchester die Meisterschaft entrissen, und in der Champions League war die Mannschaft wieder einmal im Viertelfinale ausgeschieden. Viele gaben Guardiola die Schuld an der Niederlage gegen Olympique Lyon. Die „Sunday Times“ schrieb, Guardiola habe seine Spieler durch taktische Fehler den Löwen zum Fraß vorgeworfen.

„Dann hätte ich nicht verlängert“

Danach geriet auch der Start in die laufende Saison teilweise holprig: City verlor das Hinspiel gegen Leicester 2:5 und spielte gegen den Aufsteiger Leeds United nur ein Unentschieden. Seinerzeit sagte Guardiola, er wisse nicht, ob er eine Verlängerung seines bis Sommer 2021 gültigen Vertrags verdiene. Bald machten Gerüchte um seinen Abschied die Runde. Im November unterschrieb er aber einen neuen Zweijahresvertrag. Schon jetzt dauert Guardiolas Engagement in Manchester länger an als seine vorangegangenen Trainerstationen beim FC Barcelona und Bayern München.

Guardiola ist mit seiner Mission in England noch nicht am Ende: „Wenn ich nicht daran glauben würde, dass wir noch besser werden können, hätte ich meinen Vertrag nicht verlängert“, sagte er. Und jetzt kann Manchester City nicht nur Meister werden, sondern auch die beiden nationalen Pokalwettbewerbe FA Cup und League Cup gewinnen – und vor allem die Champions League. Das sogenannte Quadrupel aus allen vier Wettbewerben in einer Saison ist noch keinem englischen Verein jemals gelungen.

Das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und League Cup hat Guardiola 2019 gewonnen. Doch in der Champions League war für City bislang jedes Mal im Viertelfinale Schluss, in der Saison 2016/17 sogar schon im Achtelfinale. Der Klubeigentümer, Scheich Mansour aus Abu Dhabi, begehrt den europäischen Spitzenwettbewerb wie nichts sonst. Die Hoffnung, ihn mit Guardiola zu holen, dürfte eine große Rolle bei dessen Verpflichtung gespielt haben: Immerhin hat Guardiola die Champions League mit Barcelona zweimal gewonnen.

Doch schon mit den Bayern scheiterte Guardiola dreimal nacheinander im Halbfinale. Es ist eine Delle in seiner ansonsten von Triumphen gesäumten Laufbahn. Die BBC schrieb über Guardiola: „Eine der wenigen Möglichkeiten, um seine herausragende Karriere als Trainer zu kritisieren, ist, dass er es nicht geschafft hat, diese Trophäe in den Händen zu halten, ohne Lionel Messi im Team zu haben, der ihm hilft.“

An diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) ist Borussia Dortmund im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals zu Gast in Manchester. City ist Favorit gegen den Tabellenfünften der Bundesliga, im Achtelfinale hatte schon Borussia Mönchengladbach keine Chance gegen City gehabt. Guardiola steht der gesamte Kader zur Verfügung, aktuell ist kein Spieler ernsthaft verletzt.

Und egal, wen er in welcher Formation einsetzt, jeder Einzelne scheint im Moment auf Anhieb so zu funktionieren, wie Guardiola es sich vorstellt. Sollte City ins Halbfinale einziehen, würden sie dort auf einen der Vorjahresfinalisten Bayern München oder Paris Saint-Germain treffen. Der Gewinn der Meisterschaft ist ihnen so gut wie sicher, das gibt selbst Guardiola mittlerweile zu. In der Champions League ist der Weg noch weit. Aber die Gelegenheit war vielleicht noch nie so günstig.