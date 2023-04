Manchmal, wenn Philipp Lahm in den Sommermonaten 2013 aus der Mannschaftskabine an der Säbener Straße kam und seinem neuen Trainer Guten Morgen sagte, sagte der nichts zurück. Als Lahm, der Fußballkapitän des FC Bayern, mehrere Meter weitergelaufen war und sich schon wunderte, drehte sich der neue Trainer meistens doch noch um und erwiderte etwas. Es dauerte nicht lange, dann wunderte sich Lahm nicht mehr, weil er nun wusste: So ist das halt mit diesem Pep Guardiola, diesem Mann, der mit seinen Gedanken immer so im Spiel versunken ist, dass er manchmal sogar vergisst, Guten Morgen zu sagen.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Es ist Mittag in München, als Lahm, 39 Jahre alt, an sein Handy geht und diese Geschichte erzählt. Er muss eigentlich ständig ans Handy gehen, seit er der Turnierdirektor der Europameisterschaft 2024 geworden ist. An diesem Mittag müsste er es ausnahmsweise nicht. Er macht es freiwillig – weil es für ihn immer noch eine Herzensangelegenheit ist, über den Fußballlehrer zu sprechen, der ihn mehr faszinierte als alle anderen.