„Dieser verdammte Pokal ist so schwer zu gewinnen“

Guardiola nach City-Triumph : „Dieser verdammte Pokal ist so schwer zu gewinnen"

Was sagt Trainer-Star Pep Guardiola nach dem Gewinn der Champions League mit Manchester City? Nächste Saison müssen er und seine Mannschaft noch härter arbeiten. Der er hat ein Ziel – und sieht eine Gefahr.

Am Ziel seiner Träume mit Manchester City: Trainer Pep Guardiola Bild: Reuters

Pep Guardiola verspürt nach dem Triumph von Istanbul große Lust auf weitere Titel mit Manchester City. „Wir müssen nächste Saison, die nächsten Jahre noch härter arbeiten“, sagte der Teammanager nach dem 1:0 (0:0)-Sieg im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand: „Es gibt Mannschaften, die die Champions League gewinnen und dann verschwinden. Das müssen wir verhindern.“

Wie er sich selbst kenne, werde das nicht passieren, fügte Guardiola an: „Aber es ist eine große Erleichterung, diese Trophäe zu haben. Jetzt werden wir nicht mehr gefragt, ob wir die Champions League gewinnen oder nicht.“ Guardiola hatte seit seinem Amtsantritt 2016 in Manchester immer wieder den großen Coup verpasst. Nun gelang sogar das Triple, die Meisterschaft und den FA-Cup hatte City bereits vor dem Endspiel in der türkischen Metropole für sich entschieden.

„Es stand in den Sternen, dass wir diese Saison gewinnen würden – und das haben wir getan“, sagte er nun: „Ich fühle mich müde, ruhig und zufrieden. Dieser verdammte Pokal ist so schwer zu gewinnen.“ Von seiner Mannschaft wurde Guardiola, der schon 2009 mit Barcelona einmal ein Triple gewonnen hatte, gehuldigt. „Er ist ein Genie“, sagte Jack Grealish. „Jeden Tag von ihm, dem besten Trainer der Welt, trainiert zu werden, ist eine gute Sache“, sagte Stürmer Erling Haaland.

Haaland: „Will es wieder tun“

Der norwegische Angreifer posierte am Samstagabend ebenfalls stolz mit dem „Henkelpott“ und biss freudig in seine Siegermedaille. Und er kündigte direkt nächste Großtaten an.

„Wenn sich nach ein paar Tagen das Gefühl etwas gesetzt hat, diese Trophäe gewonnen zu haben, werde ich es sicher wieder tun wollen“, sagte er dem TV-Sender BT Sport nach dem Sieg gegen Inter Mailand. Er sei sich ziemlich sicher, dass er so denken werde.

Der frühere Profi von Borussia Dortmund, der in seiner ersten Saison für City in 53 Pflichtspielen 52 Mal traf, hofft, dass er mit seinem Weg an die Spitze auch junge Menschen inspirieren kann. Er habe sich niemals vorstellen können, mit 22 Jahren bereits derartige Erfolge vorweisen zu können. „Aber es zeigt, dass es für einen Jungen aus einer kleinen norwegischen Stadt möglich ist“, sagte Haaland: „Unglaublich“.