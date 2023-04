Rückkehrer Pep Guardiola schien von der Bitte nach einer Kostprobe seiner Deutschkenntnisse überrumpelt, doch der Katalane löste die Aufgabe schließlich sehr souverän. „Ui, ich versuche“, sagte der Teammanager von Manchester City vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei seinem früheren Klub Bayern München am Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) – und legte lächelnd los.

„Ich hatte eine unglaubliche Zeit hier mit meiner Familie. Der Verein ist außergewöhnlich, ich habe viele, viele Freunde hier“, schwärmte der 52-Jährige von seinen drei Spielzeiten (2013/14 bis 2015/16) beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Ergebnisverwaltung werde deshalb nicht die Taktik seiner Elf sein. „Wir sind nicht hier, um etwas zu verteidigen. Wir wollen unser Spiel durchziehen."

Der englische Meister geht mit einem beruhigenden 3:0-Polster aus dem Hinspiel in die Entscheidung. Und die Statistik spricht klar für City: Erst vier Klubs haben in der Geschichte der Champions League in einer K.o.-Runde einen Rückstand von drei oder mehr Toren wettgemacht. Trotz der guten Ausgangslage warnte Guardiola indes zu Beginn seiner Pressekonferenz – noch auf Englisch – davor, die Bayern zu unterschätzen. „Ich war bei diesem Verein, ich weiß, wie sie ticken, man spürt es überall, es ist in ihrer Haut, sie glauben daran.“

In typischer Guardiola-Diktion warnte der 52-Jährige vor dem Wiedersehen mit einem „top, top, top Team“. Seine Elf müsse „aggressiv auftreten, um zu gewinnen“. Das sei eine Grundhaltung, „und die muss auch in die Köpfe meiner Spieler“. Dort – und nicht mit den Beinen – werde das Duell entschieden: „Wir brauchen viel Energie und große Courage. Wenn wir auch nur ein bisschen passiv sind, können sie uns dasselbe antun, was wir ihnen angetan haben."

Guardiola gewann in seiner Münchner Zeit mit dem FC Bayern alle drei deutsche Meisterschaften und dabei zweimal das Double – in der Königsklasse war für den Nachfolger von Triple-Sieger Jupp Heynckes aber stets im Halbfinale Endstation. Auch mit City, das Guardiola in sieben Jahren zu vier Meisterschaften, vier Ligapokal-Siegen und einem FA-Cup-Erfolg führte, jagt er den „Henkelpott“ – den er mit dem FC Barcelona schon 2009 und 2011 gewonnen hatte – bislang vergeblich.

Bei seinem neuerlichen Versuch sollten die Bayern ihn nicht aufhalten: „Ich bin hier, um zu gewinnen“, stellte der Starcoach fest. Die Freude über das Wiedersehen alter Freunden komme anschließend: „Nach dem Spiel, da bin ich mir sicher, werde ich viele Leute sehen“.